Kommentar Bei Zentrumslasten muss gelten: Einer für alle und alle für einen Dass die umliegenden Gemeinden kaum bereit sind, mehr an die Betriebskosten des Hallen- und Gartenbad Gitterli beizusteuern, ist beschämend. Doch Liestal steht mit dem Problem nicht alleine da. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Das Schwimmbad Gitterli in Liestal wird zu 80 Prozent von auswärtigen Gästen besucht. Archiv: Roland Schmid

Ein Zentrum erbringt Leistungen für die ganze Region oder zumindest für die umliegenden Gemeinden. Gerade im Freizeitbereich nutzen oft mehr Auswärtige ein von der öffentlichen Hand finanziertes Angebot als Einwohner der Standortgemeinde. Sei es ein Schwimmbad, ein Fussballplatz oder auch eine Bibliothek. Darum sollte es selbstverständlich sein, dass die Zentrumsgemeinde nicht alleine auf den Kosten sitzen bleibt. Dass der Hilferuf der Stadt Liestal nach Unterstützung fürs Hallen- oder Gartenbad Gitterli fast ungehört verhallt, ist daher beschämend.

Leider ist das nicht das einzige Beispiel im Baselbiet, wo Finanzlast und Besucherherkunft in einem Missverhältnis stehen. Der FC Oberdorf, der eine Infrastruktur für ein ganzes Tal bereitstellt, kann ein Lied davon singen. Die immer gleiche Entschuldigung der umliegenden Gemeinden, man habe selbst kein Geld, darf kein Argument sein. Entweder man nutzt das Angebot – oder nicht.

Am besten wäre eine kantonal einheitliche Lösung zur Abgeltung von Zentrumslasten. Doch dies etwa via Finanzausgleich zu berechnen, würde jeden Rahmen sprengen. Daher sollte jede grössere Freizeitanlage die Besucherherkunft genau erfassen. Übersteigt der Anteil einer Gemeinde einen gewissen Prozentsatz, so sollte sie verpflichtet werden, sich beteiligen zu müssen. Trotzdem steht fest: Kein Weg führt am Dialog der betroffenen Gemeinden vorbei. Er sollte nicht nur aus Entschuldigungen bestehen.

