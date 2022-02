Kommentar Chemiemüll-Streit: Kanton Baselland muss die Elsässer in die Pflicht nehmen Allen Beteuerungen zum Trotz: Die Deponie Roemisloch verunsichert die Bevölkerung. Gewissheit würden amtliche Messungen bei der früheren Deponie bringen. Doch die können nur französische Behörden vornehmen. Benjamin Wieland 03.02.2022, 20.20 Uhr

Mittlerweile wieder aufgeforstet: Die frühere Deponie Roemisloch bei Allschwil. Roland Schmid

Die ehemalige Chemiemülldeponie Roemisloch bei Allschwil leckt. Immer wieder finden sich in den abführenden Gewässern Substanzen, die dort nicht hingehören. Bei der Einschätzung, wie gefährlich die Stoffe sind und was zu tun sei, gehen die Einschätzungen auseinander. Nicht zuletzt, weil die beteiligten Parteien an unterschiedlichen Stellen messen: die Chemievertreter und die Behörden in den unteren Bachläufen – die Gemeinde Allschwil und Umweltschützer unterhalb der Deponie, also sprichwörtlich bei der Quelle.