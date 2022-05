Kommentar Die Baselbieter Grünen: Eine Wahlsiegerin ohne Winner-Mentalität Ziemlich peinlich: Nach dem Verzicht Philipp Schochs ziehen die Baselbieter Grünen die angekündigte Doppelkandidatur für die Regierungswahlen 2023 zurück. Schlimmer aber: Der unüberlegte Schnellschuss ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Grünen völlig ausser Form sind. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 16.05.2022, 18.58 Uhr

Wahlsiegerin auf Abwegen: Die Baselbieter Grünen auf ihrer Wahlparty nach den Landratswahlen 2019. Juri Junkov (31. März 2019

Im Oktober 2021 kündigten die Baselbieter Grünen eine Zweierkandidatur für die Regierungswahlen 2023 an. Dieser frühe Wahlkampf-Coup hat sich am Montag mit dem Verzicht Philipp Schochs in Luft aufgelöst; auch andere aussichtsreiche Anwärterinnen hatten der Parteileitung zuletzt einen Korb gegeben. Gewiss: Personalentscheide sind voller Unwägbarkeiten und bis zu einem gewissen Grad Glückssache.