Erhöhte Parkplatzpreise in Liestal: Unpopulär, aber wohl nötig

Kommentar Erhöhte Parkplatzpreise: Unpopulär, aber wohl nötig In Liestal werden die Parkplatzpreise erhöht. Damit versucht die Stadt, die Finanzen in den Griff zu kriegen. Kelly Spielmann 28.01.2022, 05.00 Uhr

Auch in der Allee wird das Parkieren teurer. Hans-Martin Jermann

Freuen dürfte die Nachricht, dass das Parkieren in Liestal mancherorts bald doppelt so viel kostet, wohl niemanden. Weder die Einwohnenden und Besuchenden, die tiefer in die Tasche greifen müssen, noch die Geschäfte, die wegen teureren Parkplätzen weniger Kunden haben könnten.