Basler Freizeitgarten-Streit: Behörden sollen sich zurückhalten

Geflüchtete in Basel Sieben Jugendliche aus der Ukraine lernen jetzt Deutsch an der Sek Holbein: «Beim Wort böse wurde Putin genannt»

Am Donnerstagmorgen lud das Erziehungsdepartement in die Sekundarschule Holbein ein, um zu zeigen, wie Geflüchtete aus der Ukraine in den Unterricht integriert werden. Eingeschult sind in Basel-Stadt bereits 155 Kinder und Jugendliche. Lehrpersonen habe der Kanton aktuell noch genügend.