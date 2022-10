Kommentar: Isaac Reber ist der falsche Mann für den Bundesrat

Conference League 3:3 - Diouf und Zeqiri verhelfen dem FCB zum Comeback in Bratislava

Seit 18.45 Uhr geht es im Nationalstadion von Bratislava für den auf sechs Positionen umgestellten FC Basel um sein Fortkommen in der Conference League. Darian Males trifft zur Basler Führung vom Penaltypunkt (29.), Slovan gleicht aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ebenfalls per Elfmeter aus und legt kurz nach Wiederbeginn nach.