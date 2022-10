Putin-Versteher: SVP handelt richtig, ihnen Grenzen aufzuzeigen

Kommentar Die Baselbieter SVP zeigt bei Putin-Versteher klare Kante – auch aus Eigennutz Die SVP Baselland will keine Mitglieder, welche die Aggression Russlands gegen die Ukraine bejubeln. Das hat auch mit Kalkül zu tun: Im Februar sind kantonale Wahlen – und da braucht die Volkspartei Verbündete. Benjamin Wieland 03.10.2022, 20.01 Uhr

Wladimir Putin bei einem Auftritt im März in Moskau. Auch in der Schweiz hat der russische Freund Anhänger. Sergei Guneyev/AP Pool Sputnik

Die schnelle Reaktion überraschte. Kaum hat am Wochenende ein Baselbieter SVP-Vertreter einen, gelinde ausgedrückt, putinfreundlichen Tweet abgeschickt, erhielt er schon am Montagvormittag die Quittung: Die Kantonalpartei distanzierte sich in selten deutlichen Worten von der Haltung des Arlesheimers, der die Annexion von vier ostukrainischen Gebieten durch Russland bejubelt hatte. Alleine der angedrohte Parteiausschluss brachte den jungen Mann dazu, den Austritt selber zu vollziehen.