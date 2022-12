Kommentar zur Baselbieter Klimastrategie

Kommentar Mehr Handfestes, bitte! Der Kanton Baselland hat am Mittwoch seine Klimastrategie vorgestellt. Instrumente bietet eine solche jedoch noch nicht. Yann Schlegel 14.12.2022, 20.14 Uhr

Der Klimawandel ist wieder präsent auf dem Sorgenbarometer. Kenneth Nars

Die Welt dreht schnell. Im Februar noch stimmte das Baselbieter Stimmvolk gegen ein Netto-null-Ziel bis 2050. Nun legt der Kanton ebendieses Ziel in seiner Klimastrategie vor. Ein Widerspruch? Mitnichten.

Die damalige Klimaschutzinitiative der Grünen war bereits überholt, war symbolischer Natur, nachdem der Kanton bereits eine Klimastrategie angekündigt hatte. Elf Monate später hat die Energiekrise, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, die Energiewende stärker denn je vorangetrieben.

Nach einem weiteren Hitzesommer ist der Klimawandel auf dem Sorgenbarometer plötzlich wieder präsent. Höchste Zeit also, dass der Kanton dem Bund, der noch immer ohne Energiegesetz dasteht, zuvorkommt, und eine Klimastrategie lanciert.

Einst galt der Kanton Baselland mit dem Ökozentrum und seiner fortschrittlichen Gesetzgebung nach dem Brand in Schweizerhalle in der Umweltpolitik als Vorreiter. Die Klimastrategie mag in diesem Licht nicht besonders ambitioniert erscheinen. Allerdings bleibt nur noch ein gutes Vierteljahrhundert, um die Ziele zu erreichen.

Eine Strategie beinhaltet aber noch keine Instrumente. Ein Mittel wird ein griffiges kantonales Energiegesetz sein. Darüber hinaus blieb Umweltdirektor Isaac Reber am Mittwoch noch schwammig. Die Politik muss geeint einen klaren Fokus finden und die Wirtschaft ins Boot holen. Sonst droht die Klimastrategie in kommenden Hitzesommern dahinzuschmelzen.