Kommentar zum tödlichen Verbrechen in Lampenberg

Kommentar Nach der Tötung in Lampenberg: Die Banalität des Bösen Das gewöhnliche Dorfleben wird kurz nach Weihnachten durch ein tödliches Delikt auf den Kopf gestellt. Bei der korrekten Einordnung hilft der Vergleich mit ähnlichen Taten. Bojan Stula 29.12.2021, 19.53 Uhr

Nur noch das polizeiliche Absperrband wies am Tag danach auf das Familiendrama hin. Juri Junkov

Für die Öffentlichkeit aus heiterem Himmel wird in einem kleinen Baselbieter Dorf ein Mensch von Menschenhand getötet. Das Szenario, das bereits 2018 Rünenberg erschütterte, wiederholt sich am späten Montagabend in Lampenberg. Plötzlich fährt ein halbes Dutzend Polizeiautos auf, ein ganzer Dorfteil wird abgesperrt. Am Tag danach fallen Dutzende Medienschaffende ein, die wohl noch nie zuvor einen Fuss nach Lampenberg gesetzt haben, fragen die Nachbarschaft aus, suchen selber nach Hinweisen. Noch lange werden die Einwohnerinnen und Einwohner an diesem Vorfall zu kauen haben, welcher zwischen Weihnachten und Neujahr die kleinräumige Normalität auf den Kopf stellt und die dörfliche Intimität brutal durchbricht.

Sofort stellt sich nach solchen Geschehnissen die Frage nach den Grenzen des öffentlichen Interesses, welches die Medien leicht mit enormen Klickzahlen belegen und damit ihr Tun legitimieren können. Doch spielt es in der Berichterstattung eine Rolle, dass der mutmassliche Täter Jungschütze war oder im Militär eine Waffe trug? Nein, tut es nicht, und daran kann kurz nach solchen Taten nicht deutlich genug erinnert werden. Fast immer stellen sich bewusste oder unbewusste Herleitungen und Vorverurteilungen als schlicht falsch heraus.

Die Chronologie der Kapitalverbrechen im Baselbiet des vergangenen Jahrzehnts beweist, dass Tötungen fast immer aus dem Affekt in eskalierenden Beziehungskonflikten geschehen. Deshalb erfolgt auch, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die Wahl der Waffe eher zufällig. 2015 erstach der Mehrfachmörder von Pratteln seine Freundin mit dem Küchenmesser, nachdem er zuvor mit dem Sturmgewehr getötet hatte.

Diese impulsive Banalität des Bösen mag darum als – zugegeben kleiner – Trost dienen. Denn anders als im mexikanischen Tijuana mit seinen jährlich über 2300, öffentlich meist unbeachteten Morden muss bei uns niemand Angst haben, auf offener Strasse einfach so niedergeschossen zu werden. Schlimmer als der brüske Einbruch in die dörfliche Geborgenheit wäre nur noch, wenn derlei Kapitalverbrechen bei uns so alltäglich würden, dass kein Hahn mehr danach kräht.