Kommentar zum Basler Ja zum Mindestlohn

Kommentar Das pragmatische Basler Ja zum Mindestlohn hat kaum Signalwirkung auf andere Kantone Hans-Martin Jermann 13.06.2021, 21.11 Uhr

Ernüchterung bei den Befürwortern der Mindestlohn-Initiative: Sie hatten sich im rot-grünen Basel wohl ein Ja zu ihrer Initiative erhofft. V.l.: Reto Wyss, Ökonom beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund, Basta-Nationalrätin Sibel Arslan und SP-Nationalrat Mustafa Atici. Kenneth Nars

Auf das relativ komfortable Ja zum Mindestlohn light bei gleichzeitig knappem Nein zur weiterführenden Initiative reagierten nicht nur die Mindestlohn-Gegner enttäuscht, sondern auch viele Befürworter. Letztere taten sich offensichtlich schwer damit, dass neben der deutlichen Zustimmung des Stadtkantons zur nationalen Trinkwasser- und zur Pestizid-Initiative nicht auch ein Ja zur kantonalen Mindestlohn-Initiative resultierte. Erklären lässt sich dies freilich: In diesen unsicheren Zeiten wollte das Stimmvolk der lokalen Wirtschaft offensichtlich nicht zu grosse Zusatzlasten aufbürden. Die Kampagne der Mindestlohn-Gegner, die vor Jobabbau in Tieflohnbranchen und höheren Preisen für Kaffee und Bier warnten, verfehlte ihre Wirkung nicht. Zumindest nicht ganz.

In vielen Deutschschweizer Kantonen bleibt Mindestlohn chancenlos

Das pragmatische Ja zum Mindestlohn light liegt ganz in der sozialliberalen Tradition der Stadt. Die grosse Mehrheit der Baslerinnen und Basler sieht sich fortschrittlichen sozialen Standards verpflichtet. Dazu gehört ein Mindestlohn. Allerdings lehnt in der Regel eben diese Mehrheit – im Wissen um die Grundlagen des Reichtums der Stadt – allzu linke Forderungen ab. Vor diesem Hintergrund von einem Dammbruch für kantonale Mindestlöhne zu sprechen, wäre übertrieben. Diese bleiben in vielen bürgerlich dominierten Deutschschweizer Kantonen auf absehbare Zeit chancenlos. Hingegen zeigen sich Perspektiven auf kommunaler Ebene: Die Mindestlohn-Promotoren in Städten wie Zürich oder Winterthur dürfen sich durch das Basler Ja zu Recht beflügelt sehen.