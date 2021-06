kommentar Salina Traurica reloaded: Jetzt stehen heikle Entscheide an Benjamin Wieland 13.06.2021, 21.06 Uhr

Die Ebene müsse grün bleiben, sagen die Tramverlängerungs-Gegner. Pratteln müsse sich entwickeln können, entgegnet Gemeindepräsident Stephan Burgunder.

Roland Schmid/bz

Abgestimmt wurde gestern nur über den Planungskredit für die Tramverlängerung. Eigentlich. Den Gegnern geht es aber um viel mehr, und sie deuten das Nein zur Vorlage als Auftrag: Salina Raurica soll grün bleiben.

Bereits fordert die Baselbieter SP eine Planungszone. Während einer Generation müsse die Entwicklung ausgesetzt werden. Peter Schmid hat sich zum Vorschlag seiner Partei schon geäussert. Der Altregierungsrat twitterte: «Alles nochmals gründlich überdenken ja – aber muss das gleich mindestens während einer Generation sein?»

Bei der verständlichen Euphorie der Überbauungsgegner ist im Auge zu behalten: 1998 erklärte der Landrat die Ebene zwischen Pratteln und Augst zum Arbeitsgebiet von kantonaler Bedeutung. 2009 folgte der Spezialrichtplan. 2017 einigten sich die Grundeigentümer. Die Arbeiten zur Verlegung der Kantonsstrasse sind in vollem Gange. Auf Feld eins zurückzukehren – einfach so, als wäre nichts gewesen – wäre ein irrwitziges Unterfangen. Es drohen immense Entschädigungen an die Landeigentümer.

Dem Kanton stehen schwierige Entscheide bevor. Und Salina Raurica hat seinen Spottnamen zurück aus der Zeit, als es mit dem Gebiet nicht vorwärtsging: Salina Traurica.