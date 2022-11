Kommentar Tiefere Steuern für Reiche im Baselbiet: Ein Volks-Ja als Zeichen des Wohlwollens Eine klare Mehrheit der Baselbieter Stimmberechtigten hat die Senkung der Vermögenssteuern gutgeheissen, obwohl viele davon gar nicht direkt profitieren. Der Entscheid ist bemerkenswert – und nimmt nun auch die Vermögenden und Abstimmungssieger in die Pflicht. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 27.11.2022, 21.26 Uhr

Hat nicht verfangen: Die auf Spaltung angelegte Kampagne der Linken. Roland Schmid

Das deutliche Ja zu tieferen Vermögenssteuern ist bemerkenswert: Tausende Baselbieterinnen und Baselbieter haben am Sonntag einer Vorlage zugestimmt, von der sie selber direkt gar nicht profitieren. Das kann auch als Zeichen der Wertschätzung und des Wohlwollens gegenüber jenen Reichen gesehen werden, die mit ihren hohen Abgaben massgeblich staatliche Leistungen mitfinanzieren.

Die Kampagne der Linken, welche die «Steuerprivilegien für Multimillionäre» in der «ungerechten» Vorlage geisselte, verfing nicht. Und das ist gut so: Die Propaganda wirkte spaltend – als lasse sich unsere Gesellschaft so einfach in die Reichen und die Armen aufteilen.

Machtpolitik wäre fehl am Platz – gefragt sind neue Kompromisse

Umgekehrt nimmt das Volks-Ja zu tieferen Vermögenssteuern die politisch Verantwortlichen und die Vermögenden in die Pflicht, dem von ihnen geforderten Blick fürs Ganze und den Gemeinsinn ebenfalls nachzuleben. Die Bürgerlichen sind gut beraten, es mit Forderungen nach neuen Steuersenkungen nicht zu übertreiben.

Dass im Baselbiet der mittlere bis obere Mittelstand bei der Einkommenssteuer unangemessen stark belastet wird, ist bekannt. Eine Korrektur tut not. Damit diese mehrheitsfähig wird, muss ein Deal her, der Forderungen der Linken wie etwa den Ausbau der Kinder­betreuung berücksichtigt.

Machtpolitik wäre hier fehl am Platz und könnte sich als Bumerang erweisen. Steuervorlagen sind an der Urne kein Selbstläufer. Auch im bürgerlich geprägten Kanton Baselland nicht.

