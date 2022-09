Kommunale Wahlen Keine Kandidaten: Fünf Gemeinden zittern In mehreren Oberbaselbieter Dörfern kommt es am 25. September zu Gemeinderatswahlen. Mancherorts fehlen immer noch offizielle Bewerbungen. Simon Tschopp 15.09.2022, 17.18 Uhr

Ende Monat müssen in einigen Gemeinden neue Behördenmitglieder gewählt werden. Bruno Kissling

Am letzten September-Wochenende stehen zu den eidgenössischen Abstimmungen auch Urnengänge in zahlreichen Gemeinden an. Bei Ersatz- oder Nachwahlen müssen neue Exekutivmitglieder bestimmt werden; in mehreren Kommunen sind aber noch keine Bewerbungen eingegangen. Zudem werden zwei neue Gemeindepräsidien gewählt.

Gleich vier Personen kandidieren in Waldenburg für zwei Gemeinderatssitze: Rebecca Blum (Jahrgang 1971, Pflegefachfrau), Patrick Goetz (1965, Haustechnikplaner), Daniela Spielmann (1989, Organisationsentwicklerin) und Andrea Sulzer (1971, Abteilungsleiterin Bildung/Freizeit/Kultur). Sie wollen die Mandate von Marcel Aebi und Markus Schlup beerben; Aebi trat per Ende Juni zurück, Schlup auf Ende August.

Der Gastronom Mehmet Nesim Altay und Philipp Stooss stellen sich der Gemeinderatsersatzwahl vom 25. September. Sie möchten Vizepräsident Samuel Jenni ablösen, der aus beruflichen Gründen sein Gemeinderatsamt auf Ende dieses Monats abgeben wird.

Roger Salathé strebt den vakant werdenden Sitz in der Exekutive an. Der frühere Flugkapitän ist 1966 geboren und arbeitet heute in der sozialen Integration und Reintegration. Der parteilose Salathé will die Nachfolge des per Mitte November zurücktretenden Gemeinderats Daniel Ballmer antreten.

Auch ein Infoabend am Dienstag hat bisher noch keine offiziellen Bewerbungen für die zwei zu besetzenden Gemeinderatssitze gebracht. Mit dabei war alt Regierungsrat Erich Straumann, der 2008/09 als vom Kanton delegierter Statthalter in Hersberg gewirkt hatte. Kilchbergs Gemeindepräsident Marcel Aeschbacher hofft, dass sich nächste Woche Personen für die Wahl melden. Ersetzt werden müssen Peter Zehntner, der auf Ende Oktober zurücktritt, und ein schon seit vergangenem Dezember verwaistes Mandat, das Pascale Bolliger Fläckel innegehabt hat. Zwei Urnengänge im Februar und Mai endeten ergebnislos.

Aller Voraussicht nach muss das 1715-Seelen-Dorf Ende November in eine Nachwahl. Denn für die Gemeinderatsersatzwahl vom übernächsten Wochenende ist noch keine offizielle Kandidatur eingegangen. Die Wahl ist nötig, weil Gemeinderätin Irene Müller auf Ende Jahr aus beruflichen Gründen demissioniert.

Für das frei werdende Mandat von Gemeindepräsident Markus Zaugg, der auf Ende dieses Jahres zurücktritt, liegt bisher noch keine Bewerbung vor. Zaugg ist seit Juli 1996 Gemeinderat und seit Mitte 2000 Gemeindepräsident von Diepflingen.

Derzeit deutet viel darauf hin, dass nach der Ersatzwahl von Mitte Mai auch die Nachwahl am 25. September zu einer Nullnummer wird. Noch immer steht eine offizielle Kandidatur aus für die Nachfolge von Christine Kamber, die als Gemeinderätin auf Mitte Jahr demissioniert hat.

Auch in Ormalingen steht bis jetzt eine Bewerbung für die Gemeinderatsersatzwahl aus. Ersetzt werden muss Gemeindepräsidentin Verena Schürmann, die auf Ende dieses Jahres ihren Rücktritt angekündigt hat. Sie gehört seit 2008 der Ormalinger Exekutive an, 2010 hat sie das Präsidium übernommen.

Thomas Grüter dürfte bald neuer Gemeindepräsident von Tenniken sein. Er gehört seit Anfang April dem Gemeinderat an und ist der einzige Kandidat fürs Präsidium. Seit der Demission von Sandra Bätscher auf Ende Juni amtet Grüter als Gemeindepräsident ad interim.

Für die Wahl des neuen Gemeindepräsidenten stellt sich Gemeinderat Raymond Tanner zur Verfügung. Dieser ist Interimspräsident seit dem gesundheitsbedingten Rücktritt von Thomas Mosimann per Ende April. Tanner gehört seit bald fünf Jahren der Lauwiler Exekutive an.