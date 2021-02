Konflikt Geplanter Windpark auf dem Chall stört Betrieb des Euro-Airports – das Projekt steht vor dem Aus Seit einem Jahrzehnt planen die Industriellen Werke Basel (IWB) auf dem Chall eine Windkraftanlage. Nun hat das ehrgeizige Projekt von unerwarteter Stelle einen heftigen Dämpfer erhalten: Der Bund sieht durch die fünf Windräder den Flugverkehr gefährdet. Damit ist der Windpark kaum mehr zu retten. Dimitri Hofer 13.02.2021, 05.00 Uhr

Wie auf dieser Fotomontage könnte es auf dem Chall dereinst aussehen. Zvg / BLZ

Es ist ein Satz, der dem umstrittenen Windpark den Todesstoss versetzen könnte: «Ein besonderer Konflikt besteht mit den Systemen und Anlagen der zivilen Luftfahrt, weshalb der Bund für das Gebiet nur eine Genehmigung mit Vorbehalt in Aussicht stellt.» Zu finden sind diese Worte im Einwendungsbericht zur Richtplananpassung des Kantons Solothurns.

Nach dem Baselbiet möchte auch Solothurn den Chall als Potenzialgebiet für Windenergie in den kantonalen Richtplan aufnehmen. Ein Eintrag in beiden Kantonen wäre die erste Voraussetzung dafür, dass die Pläne der Industriellen Werke Basel (IWB) verwirklicht werden können. Der Windpark Challhöchi würde sich sowohl auf Baselbieter als auch auf Solothurner Boden befinden. Für die IWB, die schon in Deutschland und Frankreich derartige Einrichtungen betreiben und an einer Anlage in Saint-Imier beteiligt sind, handelt es sich um den ersten Windpark im Raum Basel.

Hat Auswirkungen auf den Basler Flughafen und Dittinger Flugfeld

Ob auf dem Chall überhaupt je die geplanten fünf Turbinen mit einer Höhe von je 140 Metern installiert werden, ist aktuell allerdings mehr als fraglich. Zum Richtplaneintrag im Kanton Solothurn wurden zahlreiche Eingaben von Gegnern des Windparks gemacht. Solothurn berücksichtigt nur die wenigsten davon. Gleichzeitig konnte auch der Bund Stellung zum Projekt beziehen und erkannte das Konfliktpotenzial zwischen der geplanten Windkraftanlage und der zivilen Luftfahrt.

Konkret sieht man in Bern zwei Konfliktfelder durch den Windpark. Es geht um den Flugverkehr. Christian Schubert, Mediensprecher des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl), schreibt auf Anfrage:

«Das geplante Windenergiegebiet kommt sowohl mit dem Radar des Euro-Airports als auch mit dem Anflugsektor des Flugfeldes Dittingen in Konflikt.»

Beim Radar bestehe das Risiko der Störung der Flugbetriebsleitung. «Windenergieanlagen auf dem Chall könnten die korrekte Erfassung von Standort und Kurs der Flugzeuge im Landeanflug auf den Flughafen Basel-Mulhouse durch den Radar beeinträchtigen», so Schubert. Beim Flugfeld Dittingen könne wiederum die gesetzlich notwendige Überflughöhe der Flugzeuge über die Windenergieanlagen von 150 Meter für den heutigen Landeanflug auf das Flugfeld Dittingen nicht mehr erfüllt werden.

IWB wollen das Projekt trotzdem weiterverfolgen

Auf die Frage, was nun unternommen werden müsse, um die Konflikte aus der Welt zu schaffen, liefert Bazl-Sprecher Schubert eine Antwort, die tief blicken lässt: «Nun, solange kein neuer Radar auf dem Flughafen Basel-Mulhouse zum Einsatz kommt, welcher weniger konfliktträchtig mit Windenergieanlagen ist, sind solche nur an wenigen Standorten im Perimeter Chall möglich.» Es liege nun an den Initianten, den Windpark danach auszurichten, dass es zu keinen Kollisionen kommt.

Was heisst das nun für den Windpark auf dem Chall? Dass das Projekt damit gestorben ist, verneint IWB-Sprecher Reto Müller. «Wir nehmen die Einwände und die Vorbehalte sehr ernst.» Ziel sei es, den Windpark so auszugestalten, dass keine Konflikte zu den Anliegen des Bazl und der Luftfahrt bestehen. Darum stehe die IWB in einem «konstruktiven Austausch» mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt. «Das tun wir, um die Energiewende umzusetzen und weil uns das Projekt machbar scheint», sagt Müller. Zweifellos hat der Windpark auf dem Chall mit den Einwänden des Bundesamts aber einen heftigen Dämpfer erhalten.