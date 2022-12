Bibliotheken beider Basel im Zeitalter von Streaming und E-Books

Konsumverhalten Saatgut, Cargovelo und Streaming: Wie die Bibliotheken beider Basel in Zeiten von Streaming und E-Books ihren Platz finden Hörbuch-Kassetten wurden von Spotify abgelöst, DVDs von Netflix. Bibliotheken müssen sich anpassen – so tun es die Basler GGG Bibliotheken und die Kantonsbibliothek in Liestal. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den Basler GGG Bibliotheken sind besonders Kinderbücher beliebt. Kenneth Nars

E-Reader, Film- und Musikstreamingdienste, Zeitschriften auf dem Handy: Neue Angebote haben unser Medienkonsumverhalten in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Das wirkt sich auch auf Bibliotheken aus, die diese Medien zur Ausleihe anbieten. Wie gehen die Bibliotheken beider Basel mit diesen neuen Herausforderungen um?

Bei den Basler GGG Bibliotheken sei es die Coronapandemie gewesen, die in den letzten Jahren zu rückläufigen Besuchen und physischen Ausleihen führte. Dennoch müsse man sich an das veränderte Konsumverhalten stets anpassen: «Es gehört zu den Grundaufgaben einer öffentlichen Bibliothek, mit ihrem Angebot permanent aktuell zu sein», sagt Direktor Klaus Egli.

Kinderliteratur funktioniert am besten

Für die GGG Bibliotheken sei es unter anderem das «Open Library»-Konzept, das dabei helfe, dass sich die Zahlen nach Corona wieder erholen. Das bedeutet, dass Quartierbibliotheken auch ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten zugänglich sind. Egli:

«In elf Monaten haben rund 12’000 Personen dieses Angebot genutzt.»

Seit über zehn Jahren habe man auch E-Books im Angebot, CDs und DVDs sind ebenfalls schon länger zur Ausleihe verfügbar. Zu finden sind weiter Gesellschaftsspiele und E-Games oder «Tonie-Boxen» – Hörspielboxen für Kinder. Das Angebot «Digi Coach» bietet ausserdem Hilfestellung in der digitalen Welt.

Gemeinsam mit dem Kultkino gibt es ein Filmstreamingangebot und in Zusammenarbeit mit dem Leihlager können Gegenstände wie Rasenmäher ausgeliehen werden. Am gefragtesten seien jedoch Kinderbelletristik, Bilderbücher und Jugendbelletristik.

Mehr Aufwand wegen grösserer Vielfalt

Aber: «Was Schwierigkeiten bereitet, ist weniger das Nachvollziehen von neuen Medienangeboten, sondern die Vermittlung derselben», sagt Egli. «Vor dreissig Jahren konnten die Bibliotheken mit Flyern, Plakaten und Pressemitteilungen auf ihre Angebote aufmerksam machen. Das funktioniert heute kaum noch.»

Es seien neue Kommunikationskanäle hinzugekommen, keinen bisherigen könne man jedoch ersatzlos streichen. Das führe zu erheblichem Mehraufwand. Ebenfalls für grösseren Aufwand sorge die Vielfalt der Medien:

«Es kann sein, dass ein Roman als Buch, E-Book, Hörbuch, Verfilmung mit separatem Soundtrack, als Comic-Novel herauskommt.»

Während man früher nur das Buch besorgen musste, müsse man heute alle Formen anschaffen – und dies rechtzeitig und in genügender Anzahl.

Digitale Zugriffe kompensieren Abnahme physischer Ausleihen

Auch die Kantonsbibliothek Baselland in Liestal musste wegen Corona einen starken Einbruch bei den Besuchszahlen verzeichnen, die Ausleihzahlen blieben jedoch stabil mit steigender Tendenz, sagt Kantonsbibliothekarin Susanne Wäfler. Der Rückgang der physischen Ausleihen werde mit Zugriffen auf digitale Inhalten kompensiert.

Seit Sommer kämen wieder vermehrt Besuchende in die Bibliothek. Wäfler berichtet, wie man auch in schwierigen Zeiten versucht, aktuell zu bleiben:

«Wir sind eine lernende Institution mit offenem Blick für Bedürfnisse, die sich verändern. Das Bild von der Bibliothek als verstaubte Ausleihstätte von Büchern entspricht schon lange nicht mehr der Realität.»

Wie auch im Stadtkanton hat man das digitale Angebot ausgeweitet, bietet Tonie-Boxen oder auch eine Vinyl-Auswahl an. Seit dem vergangenen Frühling gibt es eine Saatgutbibliothek und auch Cargovelos werden vermietet.

Der Tod des Buchs ist noch nicht Realität

Neben den neuen Medien sind für die Bibliotheken aber auch Veranstaltungen wichtig: Sie seien ein integraler Bestandteil des Angebots und Teil der Vermittlung, so Wäfler. So etwa literarische Lesungen und Diskussionen, Familienveranstaltungen, Geschichten für Kinder oder Workshops für Jugendliche.

Ebenso ist es in Basel: Insgesamt führte die GGG Stadtbibliothek im Jahr 2021 1269 Veranstaltungen mit 17’048 Besuchenden durch. Das seien einerseits Werbeveranstaltungen, andererseits handle es sich um Veranstaltungen zur Erfüllung der Leseförderung und Jugendarbeit.

Grundsätzlich, so Klaus Egli, sei man gut aufgestellt und blicke zuversichtlich in die Zukunft. Das habe mehrere Gründe: Auch wenn der Tod des Buchs regelmässig kolportiert werde, stelle man keinen Rückgang bei der Buchausleihe fest. Die Kulturtechnik des Lesens werde auch in Zukunft fundamental für die Gesellschaft sein, ist Egli sicher.

Bibliothek als Treffpunkt für Jugendliche

Auch habe sich die Bibliothek vom reinen Ausleihort zum Treffpunkt und Aufenthaltsort entwickelt, dies auch für Jugendliche – vor allem in Quartieren mit Migrationshintergrund, so Egli. Mittlerweile seien sogar zwei Jugendarbeitende mit insgesamt 120 Stellenprozent angestellt, im Winter sind es 40 Prozent mehr.

Susanne Wäfler sieht es ähnlich: Einerseits sei es der Leistungsauftrag, man gewinne im Zusammenhang mit Leseförderung und Medienbildung weiter an Bedeutung. Andererseits ist sie sicher, dass Bibliotheken als Institutionen weiterhin Potenzial haben und ihre Bedeutung behalten. «Wo sonst kann ich mich – notabene ohne Konsumzwang – aufhalten, mich informieren und inspirieren lassen, andere Menschen treffen, in Geschichten versinken?»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen