Kostbarer Rohstoff Dem Baselbiet geht das Salz aus – die Schweizer Salinen fassen Liestal und Arisdorf ins Auge In Schweizerhalle, dem einzigen Gebiet im Kanton, in dem Salz abgebaut wird, ist das weisse Gold bald aufgebraucht. Darum richten die Schweizer Salinen AG ihren Fokus auf andere Gebiete. Von der umstrittenen Muttenzer Rütihard wollen sie sich nicht trennen. Dimitri Hofer 06.07.2021, 05.00 Uhr

In Schweizerhalle befindet sich die einzige Saline der Schweizer Salinen AG im Baselbiet. Bild: zVg

Seit fast 200 Jahren wird im Kanton Baselland Salz abgebaut. Wenn es nach der Baselbieter Regierung und der Schweizer Salinen AG geht, soll damit noch lange nicht Schluss sein. Doch in Schweizerhalle, wo bisher alleinig Salz gewonnen wird, geht das weisse Gold aus. Deshalb rücken andere Gebiete in den Fokus, um eine Lücke zu verhindern. Die Salinen schliessen auch nicht aus, Salz zu importieren, um die Versorgung sicherzustellen.

Nur in drei Kantonen bauen die Salinen Salz ab

Bis Ende des Jahres 2025 besteht zwischen dem Kanton und den Salinen eine Konzession für den Salzabbau im Baselbiet. Nun legt die Regierung dem Landrat, der abschliessend entscheiden wird, eine Verlängerung der Konzession um ein halbes Jahrhundert bis zum Jahr 2075 vor. Darin enthalten ist auch das umstrittene Gebiet Rütihard in Muttenz. Nach Widerstand aus der Bevölkerung gaben die Salinen vor einem Jahr bekannt, die Abbaupläne für 20 Jahre auf Eis zu legen. Nach Ablauf dieser Frist soll das Gebiet aber neu beurteilt werden. Dies könnte im Landrat zu einer Knacknuss werden.

Die potenziellen Gebiete im Baselbiet, in denen künftig Salz abgebaut werden könnte, ändern sich nicht. Es handelt sich um Flächen in Muttenz, Pratteln, Frenkendorf, Liestal, Füllinsdorf, Giebenach und Arisdorf.

«Das Konzessionsgebiet soll gegenüber dem bisherigen Konzessionsvertrag unverändert bleiben»,

schreibt Nicole Riethmüller, Leiterin Kommunikation bei der Schweizer Salinen AG, auf Anfrage. Die Salinen bauen in der Schweiz im Baselbiet, Aargau und in der Waadt Salz ab. Im Baselbiet sei das Unternehmen derzeit daran, die Seismikmessungen auszuwerten, die in verschiedenen Gemeinden im Konzessionsgebiet durchgeführt wurden. Es könne noch kein konkretes neues Gebiet genannt werden, weil die Untersuchungen noch laufen.

Ein Blick in die Landratsvorlage zeigt jedoch, welche Gebiete im Fokus der Salinen stehen. Es würden Möglichkeiten geprüft, in den bestehenden Solungsfeldern in Muttenz zusätzliche Salzkavernen zu erstellen. Auch sei eine vertiefte Erkundung der beiden potenziellen Solungsfelder Asprain in Liestal und Langacher in Arisdorf in Gang. Für die Erschliessung dieser Felder benötige man bis zu 20 Jahre. Gleichzeitig werde durch Verlagerungen in die Salinen im aargauischen Riburg und in Bex im Rhônetal die Produktion und der Soleverbrauch der Saline Schweizerhalle reduziert. «Das Ziel davon ist, den Betrieb so lange zu ermöglichen, bis zusätzliche Salzvorkommen erschlossen sind.»

Dem Salzabbau in Schweizerhalle verdankt das Baselbiet einiges. Bei diesem Foto handelt es sich um eine Aufnahme aus dem Jahr 1922. Bild: zVg/Schweizer Salinen AG

Dem zur Neige gehenden Salz in Schweizerhalle wäre ein Abbau auf der Rütihard entgegengekommen. Durch die Sistierung bis zum Jahr 2040 müssen die Salinen aber umplanen, da ihnen 4,5 Millionen Tonnen Salz fehlen. «Aufgrund des Wegfalls der Rütihard müssen die Schweizer Salinen Alternativen suchen», erklärt Riethmüller.

«Importe können nötig werden, sie sollen allerdings so gering wie möglich gehalten werden, da die Versorgung der Schweiz aus einheimischer Produktion ökologisch und ökonomisch nachweislich besser ist.»

Mit den Gemeinden, in denen neu Salz gefördert werden könnte, stünden die Salinen in Austausch. Die Rückmeldungen seien durchweg positiv.

Eine hitzige Debatte im Landrat ist garantiert

Nach der Sommerpause kommt die Vorlage zur Verlängerung der Salzabbau-Konzession in die Kommissionsberatung und danach in den Landrat. Heftige Diskussionen sind vorprogrammiert. Es ist vor allem der Fortbestand der Rütihard als Konzessionsgebiet, der bewegt. Der Muttenzer Grüne Peter Hartmann findet: «Ich bin grundsätzlich nicht gegen Salzabbau im Baselbiet.» Die Rütihard beizubehalten, nachdem Teile der Bevölkerung und die 2020 neu gewählte Mehrheit im Bürgerrat Muttenz ihre Ablehnung zum Ausdruck brachten, sei falsch.

Anders klingt es beim Birsfelder CVP-Landrat Simon Oberbeck:

«Ich bin gegen ein Denkverbot für die Zukunft. Es ist legitim, wenn die Salinen die Situation in 20 Jahren nochmals neu beurteilen.»

Salz als einziger Rohstoff des Baselbiets sei zu bewahren. Der Entscheid im Landrat dürfte knapp ausfallen. Eine Streichung der Rütihard aus dem Gesamtpaket ist übrigens nicht möglich. Lehnt das Parlament die Verlängerung ab, müssen die Regierung und die Salinen neu verhandeln.