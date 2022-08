Birsfelder Kraftsportler Ramon Gysin am Schwingfest

Steinwurf Birsfelder Kraftsportler am Schwingfest: «Eine stärkere Schweiz wäre für alle ein Gewinn» 83,5 Kilogramm wiegt der Unspunnenstein, der am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ESAF gestossen wird - für Ramon Gysin ein Leichtgewicht, obwohl er kein professioneller Steinstösser ist. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 28.08.2022, 18.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stark, aber am Schwingfest nicht der stärkste Steinstosser: Ramon Gysin. Tomasz Sikora

83,5 Kilogramm wiegt der Unspunnenstein – der schwerste der Steine, die am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) gestossen werden. Was für durchschnittliche Menschen nach einem Gewicht klingt, das kaum zu bewegen ist, ist für die starken Männer am Esaf nahezu ein Leichtgewicht.

Ganz besonders gilt das für den leidenschaftlichen Kraftsportler Ramon Gysin, der schon seit mehreren Jahren beim Steinstossen mitmacht und sich auch dieses Mal für den Wettkampf am Esaf qualifiziert hat. Mit 15 hat er die Hanteln für sich entdeckt und sie seither nie mehr losgelassen. Der Athlet erklärt seine Faszination:

«Als Teenager haben mich Filme wie ‹Conan› oder ‹American Gladiators› und ‹Strongman›-Wettkämpfe fasziniert. Die waren alle so stark, ich wollte das auch.»

Ob Crossfit, eine junge Sportart aus den USA, die Gymnastik, Fitness und Gewichtheben kombiniert, olympisches Gewichtheben, Kraftdreikampf oder Strongman; was das Heben schwerer Gewichte betrifft, hat der 39-jährige Birsfelder schon alles durch, manches davon auf hohem internationalen Profi-Niveau.

Es begann als Hobby

«Eine Sportart alleine wäre mir irgendwann zu langweilig geworden. Ich brauche Abwechslung», sagt das Kraftpaket. Seit mehreren Jahren betreibt er eine «CrossFit Box», also ein Fitnesscenter, in dem neben Crossfit die grossen Drei des Kraftsports trainiert werden: olympisches Gewichtheben, Kraftdreikampf und Strongman.

Ende der 2000er-Jahre mietete Gysin zusammen mit einem Freund einen Keller, in dem sie zusammen trainierten. Was als Hobby begann, ist unterdessen zu einem Unternehmen mit 15 Angestellten geworden. Mehrere hundert Kunden zählt Gysin, viele davon sind Expats. Wegen Verletzungen kann er selber nicht mehr mit ganz so hohen Gewichten trainieren wie früher. Allerdings habe er seinen Lebensunterhalt ohnehin nie als Profisportler verdient, sagt er.

Nicht nur rohe körperliche Gewalt

Vielmehr sei es seine Vision, ein «stärkeres Basel» zu erschaffen, wobei er damit nicht nur rohe körperliche Kraft meint, sondern vor allem das Erlernen neuer körperlicher Fähigkeiten. «Das hat auch einen positiven Einfluss auf das Mentale», ist Gysin überzeugt und fügt an:

«Wenn sich mehr Leute körperlich betätigen würden, gäbe es viel weniger Menschen mit den typischen Zivilisationskrankheiten.»

Seine CrossFit Box soll der Hebel auf diesem Weg sein: «Wir haben ein tolles Gym mit einem super Angebot und gut ausgebildete Trainer.» Auf die Region Basel will sich Gysin bei der Popularisierung des Kraftsports aber nicht beschränken: «Wenn am Ende meines Lebens der Kraftsport in der Schweiz besser bekannt ist, habe ich mein Ziel erreicht.»

Der Stärkste ist er nicht

Für ein Weiterkommen in den Final hat es Gysin trotz seiner respektablen Wurfweite von 2,88 Meter nicht gereicht. Da er sich aber als drittletzter von 24 Teilnehmern für den Wettkampf am Esaf qualifizierte, war ihm als Kraftsport-Generalist klar, dass er nicht bei den Spezialisten ganz vorne mitspielt – bei sage und schreibe 4,11 Metern liegt der Schweizer Rekord beim Werfen mit dem Unspunnenstein. Zufrieden war Gysin trotzdem:

«Die Stimmung war gut und es hat Spass gemacht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen