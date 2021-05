Kraftwerkinsel Baumfrevler reissen Weiden aus – dabei waren sie als Nahrung für Biber gedacht Auf der Kraftwerkinsel planzten Freiwillige Weiden an, damit die Biber, die im Stausee leben, sie annagen – und keine wertvollen alten Bäume. Irgendjemand muss sich aber an den Jungbäumen gestört haben.

14.05.2021

2015 hinterliess der erste Biber seine Spuren auf der Kraftwerkinsel. Er stammte wohl von der anderen Seite des Ufers: vom Revier Grenzach. bwi

Vor einigen Jahren kam der Biber beim Stausee oberhalb des Kraftwerks Birsfelden vorbei. Offensichtlich gefiel es ihm dort, denn er machte es sich gemütlich. Doch jetzt ist ihm sein ­Lieblingsessen abhanden gekommen.

Damit das Nagetier die älteren Bäume auf der Kraftwerkinsel in Ruhe lässt, wurden Weiden gesetzt – seine Leibspeise. Von den Jungbäumen ist aber kaum noch einer da. Jemand hat sie in den vergangenen Wochen entfernt. Bei der Biberfachstelle Baselland zeigt man sich konsterniert. Der Leiter Thomas Fabbro sagt zur bz: «Seit 2018 gab es mehrere Pflanzaktionen von Freiwilligen und sogar von Schulklassen. Jetzt hat es jemand für notwendig befunden, fast alle Weiden auszureissen». Jahrelange Arbeit sei zunichte­gemacht.

«Wir haben uns ernsthaft gefragt: Wer macht denn so was? Und weshalb?»

Erst im vergangenen Herbst haben laut der Biberfachstelle Mitglieder des Vereins Desert Tree Dutzende Jungbäume gesetzt: auf dem vorderen Drittel des «Inseli» inklusive der Spitze, entlang der Grenzach zugewandten Uferseite. Auf diesem Streifen hinterlässt der Biber schon länger Spuren.

Schutz vor Schäden ist das oberste Ziel

Die Biberfachstelle wird von Pro Natura Baselland betrieben. Es handelt sich um einen Leistungsauftrag des Kantons. Ziel ist es, die Rückkehr des Bibers im Baselbiet zu begleiten – dazu gehört, dass sich der Schaden, den die Tiere anrichten können, in Grenzen halten sollte.

Dazu diente das Weidenprojekt. «Biber mögen die Knospen und die Rinde der Weiden», sagt Thomas Fabbro. «Die Tiere am Stausee haben die jungen ­Weiden erfreulicherweise auch rasch angenommen. Im Gegenzug haben wir einige ältere Bäume mit Gittern geschützt, das funktionierte gut.»

Wer hinter der Zerstörung der Weiden stecke, wisse er nicht, sagt Fabbro. Um eine verunglückte Pflegeaktion von unwissenden Landschaftsgärtnern oder dergleichen könne es sich nicht handeln. «Das Kraftwerk als Eigentümer der Insel und die Stadtgärtnerei Basel-Stadt, welche in dessen Auftrag die Grünflächen pflegt, waren im Bild. Und die Weiden standen niemandem im Weg.»

Kraftwerk initiierte die Pflanzungen

Stadtgärtnerei-Sprecherin Mélanie Honegger schreibt, man sei in die Pflanzungen nicht direkt involviert gewesen. «Unsere Mitarbeitenden wurden jedoch über die gepflanzten Weiden informiert und achteten bei der Pflege darauf, sie nicht zu beschädigen. Wer sie ausgerissen hat, entzieht sich unserer Kenntnis, es gibt unsererseits keine Beobachtungen dazu.» Auch von der Gemeinde Birs­felden, auf deren Gebiet das «Inseli» liegt, heisst es, man habe keine Hinweise auf die Täterschaft. Eine gleichlautende Auskunft erteilt das Kraftwerk.

Auch 2020 steckten Freiwillige Weiden. Biberfachstelle BL

Die ersten Nagespuren auf der Kraftwerkinsel wurden 2015 entdeckt. Die Biberfachstelle sammelt solche Meldungen. Zu einer im Winter 2016/17 ist protokolliert: «Nach einer Lage­besprechung wurden einige Bäume mit Drahtgitter geschützt. Möglicherweise handelt es sich hier um einen Biber aus dem Grenzacher Revier.» Im Frühling 2018 kam eine Schulklasse aus Itingen nach Birsfelden, um die ersten rund 40 Weiden zu pflanzen. Der Vorteil der Baumart: Sie wächst rasant. Ihre Austriebe können schon nach wenigen Monaten zwanzig Zentimeter lang sein.

Mit dem Stecken der Bäume sei die Arbeit aber noch nicht getan gewesen, sagt Fabbro: «Gerade in den letzten sehr trockenen Sommern mussten wir die Weiden regelmässig giessen.»

Biber breitet sich seit Jahrtausendwende aus

Die Vandalen können zwar Bäume zerstören. Den Biber hält das aber nicht auf. Nachdem er in der Nordwestschweiz lange Zeit als ausgestorben galt, wurden im Baselbiet 2004 erste Spuren von Rückkehrern entdeckt. ­Heute leben im Landkanton rund 40 Tiere, fast alle entlang von Birs, Ergolz und Rhein.

In Basel-Stadt gibt es keine Reviere, jedoch wurden seit 2012 immer wieder Tiere gesichtet: an der Wiese (an der Mündung und in den Langen Erlen), an diversen Stellen im Rhein sowie im Birsig beim Zolli.