Kraut und Rüben «Lieber Ueli» – Basler Regierungsrat Beat Jans legt sich im Gemüse-Streit mit Bundesrat Maurer an Deutsche Bauern sollen ihre Waren auch künftig unbürokratisch nach Basel bringen dürfen. Mit einem juristischen Gutachten macht die Basler Regierung in Bundesbern Druck. Jonas Hoskyn 31.05.2021, 17.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Deutsches Gemüse führt zum Knatsch zwischen Bundesrat und Basler Regierung. zvg

«Sehr geehrter Herr Bundesrat Ueli Maurer» beginnt das Schreiben, «lieber Ueli» hat Beat Jans noch handschriftlich dazu gefügt. Der Basler SP-Regierungsrat und der SVP-Bundesrat haben politisch schon manchen Strauss ausgefochten – um Kraut und Rüben dürfte es aber nun das erste Mal gehen.

Grund für den Brief ist die Änderung einer 60 Jahre alten Richtlinie durch die Zollverwaltung, die den deutschen Bauern seit längerem Sorgen macht und mittlerweile die Politik bis ganz oben beschäftigt. Bisher durften saisonale landwirtschaftliche Produkte aus grenznaher Produktion in einem vereinfachten Zollverfahren eingeführt und direkt an die Kunden auf Vorbestellung geliefert werden.

Bei einer internen Überprüfung hat die Zollverwaltung festgestellt, dass dies nicht rechtskonform sei. Die privilegierte Behandlung soll künftig nur noch für Marktfahrer gelten. Alle anderen Produkte sollen gemäss Zollverwaltung als normale Handelswaren angemeldet werden und wären damit von jeglichen Abgabebefreiungen oder administrativen Erleichterungen ausgeschlossen. Betroffen wären davon mehrere deutsche Bauern, die in der Region Basel Privatpersonen mit Gemüseabos, aber auch Altersheime, Hotels, Kantinen oder Restaurants beliefern.

Bisher stiess Basel in Bundesbern auf taube Ohren

Für die Basler Regierung ist die neue Vorschrift aus Bundesbern nicht nachvollziehbar. Bereits Ende Januar 2021 fand ein erstes Gespräch mit der Zollverwaltung statt. Im Monat darauf wandte sich Jans ein erstes Mal direkt an den zuständigen Bundesrat Ueli Maurer. In seinem Schreiben berief sich Jans auf die lange Tradition der regionalen Lebensmittelversorgung im Dreiland und betonte die ökologischen Vorteile der kurzen Wege. Bei Bundesrat Maurer stiess aber damit aber auf taube Ohren. Auch SP-Nationalrätin Sarah Wyss versuchte vergeblich, mit einem Vorstoss im Parlament die Zollverwaltung zum Einlenken zu bewegen.

Nun verstärkt die Basler Regierung den Druck auf Bundesbern. Sie hat die geplanten Einschränkungen juristisch begutachten lassen. Verfasst hat das Gutachten Markus Schefer, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Basel. Er kommt zum Schluss, dass die bisherige Praxis in keiner Weise das Zollgesetz verletzt. «Es ergibt sich somit keine rechtliche Notwendigkeit für eine Verschärfung der Einfuhrbestimmungen», schreibt Jans an Maurer. Und weiter: «Wir fordern deshalb nochmals nachdrücklich, dass die bestehende Regelung und langjährige Praxis beim Marktverkehr in der Grenzzone im Dreiländereck nach dem 1. Januar 2022 gültig bleibt.»

SVP: «Jans hat Bundesrat beleidigt»

Ob sich Jans im Gemüse-Streit durchsetzen kann, ist noch offen. Klar ist, dass das offensive Selbstverständnis des neuen Regierungspräsidenten nicht überall gut ankommt. Die SVP beklagte sich gestern in einer Interpellation über die «beleidigenden Rundumschläge» des neuen Regierungspräsidenten. Anlass war ein kürzliches Interview auf Telebasel zum Scheitern des Rahmenabkommens mit der EU. Darin hatte Jans den Bundesrat unter anderem als «rückgratlos» bezeichnet und dessen Vorgehen als «Affront». In den Augen von SVP-Grossrat Joël Thüring habe Jans mit diesen Aussagen den Bundesrat verunglimpft und gehöre «für diesen Aussetzer im Kollegium gerügt».