Hooligan-Konkordat: Nach Krawallen dreht im Baselbiet der Wind

Krawalle Fan-Gewalt verleiht Hooligan-Konkordat Aufwind: Beitritt von Baselland nicht mehr auszuschliessen Hinter den Kulissen weibeln der Baselbieter Polizei-Kommandant Mark Burkhard und die Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer dafür, dass die Konkordats-Verschärfung nochmals in den Landrat kommt. Die Neu-Auflage wäre, im Gegensatz zu 2014, nicht mehr chancenlos. Benjamin Wieland 09.02.2022, 05.00 Uhr

Die beiden Basel haben als einzige Kantone das revidierte Hooligan-Konkordat nicht ratifiziert. Das könnte sich ändern. Bild: FCB-Fans vor dem Cupfinal 2019 in Bern. Peter Klaunzer/Key

Der Baselbieter Landrat soll nochmals über das revidierte Hooligan-Konkordat abstimmen. Das ist der Wille der Baselbieter Polizei, aber auch von Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer (SP). Wie die bz weiss, hat Polizeikommandant Mark Burkhard bereits in der Justiz- und Sicherheitskommission des Landrats vorgesprochen. Dort bat er die Mitglieder, in ihren Fraktionen den Puls zu fühlen, wie eine Neuauflage der verschärften Bestimmungen ankäme. Burkhard weiss: Die Chancen für ein Ja stehen politisch wohl so gut wie nie.

Die jüngsten Vorkommnisse mit Fangewalt in der Schweiz – unter anderem zerstörten am vorletzten Spieltag FC-Basel-Fans in Luzern Scheiben von Bussen der Verkehrsbetriebe – haben vor allem einer Massnahme Auftrieb verliehen: der Ausweispflicht für alle Fans im Stadion. Noch vor acht Jahren blieb das verschärfte «Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen», wie das interkantonale Vertragswerk mit vollem Namen heisst, chancenlos. Die Vorlage scheiterte 2014 im Landrat bereits in der Eintretensdebatte mit 72:10 Stimmen. Lediglich die damalige CVP/EVP-Fraktion sprach sich dafür aus. Doch nun könnte die Vorlage auf eine knappe Mehrheit kommen. Das zeigt eine Umfrage der bz unter den Fraktionen.

Bereits gekippt ist die Stimmung in der Volkspartei. «Ich kann mir vorstellen», sagt SVP-Fraktionspräsident Peter Riebli, «dass wir zum Schluss kommen, es wäre jetzt auch für Baselland an der Zeit, dem revidierten Konkordat beizutreten». Neu zu den Befürwortern gehören weiter die GLP-Vertreter, die jetzt mit der Mitte eine Fraktion bilden. Unverändert auf Pro-Kurs sind die CVP und die EVP, die sich seit 2019 in einer Fraktion mit den Grünen befinden.

«Nur» SP und Grüne sträuben sich – und ein paar Freisinnige

Ablehnend äussern sich Vertreter der SP und der Grünen. Die Haltung der SP-Fraktion habe sich seit 2014 «nicht signifikant geändert», schreibt deren Präsident Roman Brunner. Stephan Ackermann (Grüne) sagt, man sehe «den Mehrwert der Verschärfung mehrheitlich nicht».

Geteilter Meinung ist man bei der FDP. Noch 2014 stellte sie prominente Kritiker der Konkordatsrevision. Es gebe seines Wissens Befürworter wie Gegner, sagt Fraktionspräsident Andreas Dürr. «Eine grundsätzlich skeptische Haltung gegenüber staatlichen Massnahmen, welche zu Einschränkungen der persönlichen Freiheit führen, dürfte aber in der Genetik des Freisinns liegen», ergänzt Dürr.

«Dies erst recht, wenn die Vorlage aus einer sozialdemokratisch geführten Direktion kommt.»

Würde die Hälfte der FDP-Landratsmitglieder für das Gesetz votieren, wären das Ja- und das Nein-Lager etwa gleich gross.

Die beiden Basel sind die einzigen Kantone, die dem verschärften Vertragswerk nicht beigetreten sind – auch im Grossrat erlitt die Revision 2013 Schiffbruch. Zwar ist Basel-Stadt für die Bewilligung von FC-Basel-Spielen zuständig und nicht Baselland. Doch gerade der Landkanton war in den vergangenen Jahren stark betroffen von Gewaltausbrüchen nach Fussballspielen.

Das hat mit Fanzügen zu tun. Mehrfach brachten Gästefans die Kompositionen per Notbremse zum Stehen, um sich mit FC-Basel-Fans zu prügeln. Es kam jedoch auch zu brenzligen Situationen mit der Polizei. Mark Burkhard warnte 2016 in der bz:

«Ich glaube nicht, dass es zuerst Tote geben muss, ehe sich die Situation verbessert.»

Seit 2020 steht Burkhard der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) vor - und als deren Präsident vertritt er die Position, dass eine härtere Gangart einzuschlagen sei beim Umgang mit Fussball-Chaoten.

Schweizer Im vergangenen Oktober warfen FCZ-Fans im Letzigrund Fackeln in den GC-Block. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) beschloss im November einstimmig, in den Stadien personalisierte Tickets einzuführen. Die Umsetzung ist für die Saison 2023/24 vorgesehen.

Bikantonales Gegenkomitee steht vor einer Renaissance

Auch Schweizers Amtskollegin in der Stadt, Stephanie Eymann (LDP), liebäugelt damit, die Vorlage nochmals in den Grossen Rat zu bringen. Die ID-Pflicht könne auch autonom eingeführt werden, sagte sie im November zur bz: als Auflage für die Spielbewilligung.

Ein prominenter Kritiker der Verschärfungen, aber auch der ID-Pflicht, ist Balz Stückelberger. «An unseren Argumenten hat sich nichts geändert», sagt der FDP-Landrat zur bz. Der Umgang mit Fangewalt sei komplex. «Wer meint, es einfach mit noch mehr Repression in den Griff zu kriegen, ist naiv.»

2013 bildete sich im Landkanton ein überparteiliches, bikantonales Komitee gegen die Verschärfung. Dessen Präsident war Balz Stückelberger. «Ich kann mir durchaus vorstellen», sagt er, «dass dieses Komitee reaktiviert wird.»

