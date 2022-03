Krieg in der Ukraine: Basler Anwalt wird zum Fluchthelfer

Krieg in der Ukraine Am Tag zuvor noch auf der Skipiste: Basler Anwalt wird zum Fluchthelfer Von einem Tag auf den anderen wurde Daniel Ordás quasi zum Anwalt für viele Geflüchtete aus der Ukraine. Er hat Listen für die Behörden erstellt und an der Grenze Busse in die Schweiz begleitet. Nora Bader Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Daniel Ordás hilft Flüchtenden aus der Ukraine und den hiesigen Behörden. Kenneth Nars

Herr Ordàs, Sie setzen sich als Anwalt für ukrainische Flüchtlinge ein. Wieso?

Daniel Ordás: Letzten Donnerstag, als ich noch im Engadin in den Skiferien war, bekam ich eine Nachricht von einer Kollegin. Sie sagte, es gebe eine Gruppe, die einen Bus in die Schweiz kommen lasse mit Flüchtenden. Und ob wir zu Hause auch eine Familie aufnehmen würden. Ich entgegnete, dass wir keinen Platz haben, aber ich vielleicht anders helfen könnte – mit der Organisation und bei rechtlichen Fragen zur Einreise beistehen könnte. Das ist dann sehr intensiv geworden.

Das heisst?

Mittlerweile bin ich in diversen Chats mit Hunderten von Leuten. Viele haben von da meine Nummer. Mit Behörden hatte ich noch am Freitag bis spät in die Nacht Kontakt, ebenfalls wegen Fragen der Einreise. Und es gibt einen grossen Chat für Gastfamilien. Auf einen Schlag ist meine Nummer überall herumgereicht worden in der Schweiz und Europa.

Wie ging es weiter, nachdem Sie von den Skiferien nach Hause kamen?

Die Baselbieter Organisation Terranea hatte mittlerweile zwei Busse an die polnisch-ukrainische Grenze geschickt. Für mich war klar: Wir müssen die Behörden vorgängig informieren. Also habe ich erneut mit dem Migrationsamt Baselland Kontakt aufgenommen. Die Mitarbeitenden waren sehr entgegenkommend und auch froh, dass Terranea sich mit ihnen koordinierte. Der Verein hat begonnen, mit Hilfe von Leuten vor Ort an der polnisch-ukrainischen Grenze Tabellen mit Daten von Gastfamilien und Flüchtenden zusammenzustellen, und mit diesen bin ich dann zum Zoll gefahren. Eine halbe Stunde bevor der erste Car in der Schweiz eintreffen sollte, war ich da. Die Zöllner waren sehr zuvorkommend. Es ging extra kein uniformierter Beamter an Bord, um die traumatisierten Menschen nicht zu erschrecken.

Nach welchen Kriterien wurden diese Listen erstellt?

Mein Ukraine-Einsatz begann mit dem Verein Terranea, den ich vorher überhaupt nicht gekannt hatte. In der Nacht vom Samstag sass ich plötzlich in einem Raum mit rund zwölf Frauen, alle einen Knopf im Ohr und am Telefonieren und organisieren. Die Listen mit der Verteilung der Menschen auf die Familien, die sich gemeldet hatten, wurden stundenlang hin und her gewälzt. Und veränderten sich immer wieder. Es war für mich sehr beeindruckend und hat mich motiviert.

Wie kann man sich das vorstellen?

Ein Beispiel: Eine Frau mit sieben Kindern hatte zwei Frauen, die ihr auf der Flucht immer halfen. So entschied man, umzudisponieren und die Gruppe nicht auseinanderzureissen. Nun konnten die zehn Menschen gemeinsam bei einer Bauernfamilie untergebracht werden.

Sie hatten auch eine Liste mit den Krankheiten der Menschen.

Ich dachte, um Gottes willen, sind denn alle krank in der Ukraine? Aber ich glaube, dass der Gesundheitszustand vielleicht für die Mütter an der Grenze ein Kriterium war, zu fliehen. Wenn du und dein Kind gesund seid, hältst du länger durch und sagst, wir warten hier auf Papa. Die Schwächsten sind wohl gegangen. Jene, die nicht an der Grenze durchhalten können. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, dass alle anderen auch kommen werden. Deshalb ist Eile geboten. Was wir jetzt richtig machen, sind Schäden, die man in einem Monat nicht korrigieren muss. Wir müssen uns bewusst sein, dass in wenigen Wochen mehr Ukrainer als Iren oder Norweger in der EU leben werden.

Wie verlief die Einreise in die Schweiz?

Zuerst sagten die Beamten an der Grenze, sie könnten den Bus nicht einfach einreisen lassen. Sie scannten unsere Liste, schickten sie ihrem Vorgesetzten und er sagte, genau das brauche man fürs Monitoring, welches der Bund zur Übersicht macht. Es ist auch richtig, weil Ukrainer zur Einreise dieselben Rechte haben wie jeder Tourist.

Der Bundesrat hat ein vereinfachtes Asylverfahren für Flüchtende aus der Ukraine – den Status S – beschlossen.

Auf der einen Seite ist da die Zivilgesellschaft, die einfach helfen will. Spontan und jetzt sofort. Auf der anderen Seite sind die Behörden, die das alles regeln müssen.

Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass das Elend auf der ganzen restlichen Welt weitergeht.

Wir können nicht das Asylverfahren blockieren für alle anderen Leute. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass der Bundesrat jetzt ein separates Verfahren einführt. Der Nachteil bei einem nicht individuellen Verfahren ist, dass, wenn der Bundesrat die Schutzbedürftigkeit nicht mehr als gegeben sieht, sich neue Fragen stellen werden.

Welche Schwierigkeiten haben sich gestellt?

Ich wurde etwa kontaktiert von Menschen, die in der Ukraine gelebt haben, aber keinen ukrainischen Pass besitzen. Darunter sind Russinnen und Russen oder Flüchtlinge aus der Türkei, die in der Ukraine lebten. Die EU-Richtlinie sagt, jeder, der vor dem Krieg in der Ukraine gelebt hat, ist schutzbedürftig.

Was raten Sie Familien, die Flüchtende aufnehmen möchten?

Eine Familie oder eine Mutter mit Kindern aufzunehmen, darf nicht eine spontane Nach-Tagesschau-Reaktion sein. Wir sehen jetzt alle Nachrichten und denken, ich kann doch noch ein Laken aufs Sofa legen. So einfach ist es nicht. Da kommen Menschen, die traumatisiert sind, deren Lebenskonstrukt von einem auf den anderen Tag zusammengebrochen ist und die unsere Sprache meist nicht sprechen. Und sie werden mehrere Wochen oder Monate in deiner Wohnung leben müssen. Es gibt auch nicht Flüchtling à la carte. Die aktuelle Solidaritätswelle ist überwältigend, aber die Leute müssen sich bewusst sein, dass sie echte Menschen aufnehmen. Und zwar solche, die gerade in der tiefsten Lebenskrise, die es geben kann, stecken.

Sie begleiteten die Menschen nach ihrer Ankunft ins Bundesasylzentrum Bässlergut (BAZ). Was haben Sie dort erlebt?

Am Montagmorgen um 7.30 Uhr ging ich zum BAZ, damit ich der Erste bin, der dort ist, war ich aber nicht. Viele andere Menschen aus der Ukraine waren schon allein mit Zügen oder Privatautos angereist. Mindestens ein Dutzend neu angekommene Menschen stand da. Die Mitarbeitenden nahmen unsere Liste entgegen und gaben mir Formulare auf Deutsch und Ukrainisch mit. So konnten wir organisieren, dass beim Eintreffen der Leute aus dem Car alles Nötige schon ausgefüllt war.

Und trotzdem mussten die Menschen aus der Ukraine auch in Basel 4,5 bis 8 Stunden warten.

Ja, weil auch die Software in den Asylzentren noch gar nicht vorbereitet ist für die neue Situation. Das Problem ist, dass die Behörden dies noch nie durchgespielt haben. Da muss man auch etwas Verständnis haben. Seit dem Sonntag sind nicht viele Arbeitstage vergangen und es wurde bereits ein riesiger Apparat in Bewegung gesetzt. Aber: Momentan sind wir alle überfordert und auch übernächtigt. Die Zivilgesellschaft, die mithilft, kann das nicht über lange Dauer stemmen. Und gewisse Aufgaben kann der Staat nicht selbst übernehmen, deshalb braucht es die privaten Organisationen. Die einen sind das Reisebüro, die anderen das provisorische Hotel. Die Dritten organisieren die Verteilung in die Gastfamilien. Apropos Hotel: Ein Hotel in Basel hat 19 Menschen für zwei Wochen aufgenommen und auch in anderen Städten gab es solche Solidarität.

Die Flucht birgt aber auch Gefahren vor Menschenhandel.

Meine grösste Sorge ist, dass plötzlich Schlepperbanden auftauchen und die Leute ausnehmen oder sich für die Prostitution bedienen. Darum braucht es Organisationen, die die Transporte organisieren, weil kein Staat das selber machen kann und oder will. Die Verantwortung für die Organisationen, die Menschen herholen, ist riesig. Niemand weiss, was in den Familien passiert, wenn am Schluss Tausende Leute zu platzieren sind: Besorgen sie sich ein Gratis-Kindermädchen oder eine Putzfrau? Da hat Terranea eine grosse Vorarbeit geleistet, aber in Zukunft wird man bei einer grossen Welle besonders darauf achten müssen.

Wie gehen Sie persönlich mit dem Erlebten um?

Ich bin noch viel zu stark mittendrin, um zu realisieren, was passiert. Wenn ich «kalt» überlege, ist es völlig hilflos. Wir retten einen Bus mit 30, 50, 70 Leuten. Auf der Flucht sind aber mehrere Millionen Menschen. Es ist ein Tropfen auf den heissen Stein. Aber es hilft mir auch etwas, die Realität zu ertragen. Wenn ich gar nichts tun könnte, wäre ich noch deprimierter.

