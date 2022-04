Krieg in der Ukraine «Ich bin derzeit eher in mich gekehrt» – Oksana musste ihre Heimat verlassen und lebt aktuell in der Flüchtlingsunterkunft im Spital Laufen Ins Erstaufnahmezentrum für ukrainische Flüchtende im einstigen Kantonsspital Laufen ist Leben eingekehrt. Eine Frau erzählt. Wie geht der Kanton mit den vielen Flüchtenden um? Simon Tschopp Jetzt kommentieren 06.04.2022, 17.45 Uhr

Die 25-jährige Oksana in ihrem Zimmer im Erstaufnahmezentrum in Laufen. Kenneth Nars

Das kantonale Erstaufnahmezentrum für Flüchtende aus der Ukraine, das am Montag im ehemaligen Kantonsspital in Laufen seinen Betrieb aufgenommen hatte, war gestern Mittwoch mit 28 Personen belegt. Insgesamt stehen 150 Plätze zur Verfügung.

Oksana, die vor ein paar Tagen aus ihrem Heimatland geflüchtet und mit Bus und Bahn in die Schweiz gekommen ist, erzählt diesem Medium, wie sie sich fühlt: «Ich bin derzeit eher in mich gekehrt. Aber die Leute in der Ukraine sind natürlich sehr aufgewühlt und emotional stark belastet.»

Hier sei es wunderbar, die Leute seien sehr freundlich, meint die 25-Jährige.«Das Essen ist schon ganz anders hier. Es gibt grosse Mengen und mehr Fleisch.» Oksana musste aus Sumy flüchten. Die Stadt liegt im Nordosten der Ukraine, unweit der Grenze zu Russland.

Farbenfroh werden die Flüchtenden willkommen geheissen. Bilder: Kenneth Nars (Laufen, 6. April 2022) Ein Aufenthaltsraum, wo man sich treffen kann. Ein grösseres Zimmer für eine Familie mit Kleinkind. Die Hinweisschilder sind auch in ukrinischer Sprache beschriftet. Hier muss man sich anmelden. Im Zelt vor der Unterkunft können sich die Flüchtenden verpflegen. Zimmer, wo sich die Kleinsten verweilen können., Franziska Knol von der Firma Convalere. Sie leitet den Tagesbetrieb. Spielzimmer für Kinder Spielsachen, die von Privaten gespendet wurden.

Die Flüchtenden in Laufen werden durch die Firma Convalere betreut, die auch für zahlreiche Gemeinden im Einsatz steht. Sie sollen nur kurze Zeit im Erstaufnahmezentrum verweilen, bis sie auf die Kommunen verteilt werden. Baselland zählte am Mittwoch 1066 Flüchtende aus der Ukraine, davon sind 80 Prozent privat untergebracht. Täglich kommen mehr dazu – eine enorme Herausforderung für alle Involvierten.

Erhöht die Regierung die Flüchtlingsquote?

«Die Milizbehörden stossen an ihre Grenzen», sagt der langjährige Baselbieter Asylkoordinator Rolf Rossi. Laut diesem überlegt sich die Regierung, die Flüchtlingsquote für Gemeinden zu erhöhen. Derzeit beträgt sie 1,4 Prozent der Einwohnerzahl. Dadurch, dass immer mehr Flüchtende in der Schweiz einträfen, könne man nicht weit im Voraus planen, erklärt Rossi.

«Wir müssen jeden Tag nehmen, wie er kommt. Flexibilität ist das Höchste.» Dennoch müsse man präventiv arbeiten und schauen, wo sie noch was in der Hinterhand hätten.

«Ideale Voraussetzungen»

Für Asylkoordinator Rossi bietet der Standort der kantonalen Unterbringung in Laufen «ideale Voraussetzungen». Eine glückliche Konstellation, weil das einstige Kantonsspital in ein ambulantes Gesundheitszentrum umgewandelt worden ist und deshalb weniger Raum benötigt.

Der Eingang ins Erstaufnahmezentrum bildet ein Zelt, in dem die Flüchtenden verpflegt werden. Durch einen Quergang und mit Liften gelangt man in den Wohnbereich. Sämtliche Zimmer in unterschiedlicher Grösse sind mit Dusche, WC und Lavabo ausgerüstet. Auch Kinderzimmer hat es. Für die Kleinsten seien viele Spielsachen gespendet worden, berichtet Franziska Knol von Convalere.

