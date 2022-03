Unterbringung: Basel unterstützt Privatinitiativen

Krieg in der Ukraine Unterbringung von Flüchtenden: Basel unterstützt Privatinitiativen Auch in Baselland ergreifen verschiedene Gemeinden, darunter Liestal und Waldenburg, mit Hilfsaktivitäten die Initiative für Menschen aus der Ukraine. Nora Bader, Kelly Spielmann und Simon Tschopp Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Über zwei Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht aus der Ukraine. Darko Vojinovic / AP

Basel-Stadt trifft Vorbereitungen, um kurzfristig Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen, wie das Departement Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) mitteilt. Reiche der Platz in den kantonalen Asylunterkünften nicht aus, soll für die temporäre Erstaufnahme eine unterirdische Anlage in Betrieb genommen werden. Das sorgte auf Twitter für Kritik. Unterirdische Anlagen würden traumatische Erinnerungen triggern.

Damit konfrontiert, sagt WSU-Sprecherin Brigitte Meyer, eine Unterbringung untertags in einer Zivilschutzanlage komme nur in Frage, wenn alle Stricke reissen; sprich, vorübergehend keine Unterkünfte zur Verfügung stehen würden. Das sei aber aktuell nicht der Fall.

«Die Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine erfolgt in Zusammenarbeit von Bund und Kantonen. Unterstützt wird dabei vor allem die Aufnahme durch Verwandte», so Meyer.

Auch zahlreiche Privatpersonen würden freie Zimmer und Wohnungen melden. Und die Sozialhilfe könne weitere Plätze in den bestehenden Asylunterkünften bereit halten. Bisher sind in Basel keine geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer bei der Sozialhilfe zur Unterstützung registriert. Wie viele Menschen privat untergekommen seien, sei unklar.

Liestal sucht Wohnungen, Benefizfest in Waldenburg

Im Baselbiet gehen die Vorbereitungen auf die erwartete Fluchtwelle ebenfalls weiter. Nach der Meldung des Kantons vom Montag, das Spital Laufen für bis zu 150 Kriegsvertriebene aus der Ukraine bereitstellen zu wollen, ergreifen nun mehrere Gemeinden die Initiative. So hat die Stadt Liestal gestern ein Formular online gestellt: Personen, die Wohnraum für Flüchtende aus der Ukraine zur Verfügung stellen wollen, können sich damit registrieren lassen.

Viele Einwohnerinnen und Einwohner hätten sich bereits beim Sozialdienst gemeldet, heisst es auf der Website Liestals.

Da man jedoch noch nicht absehen könne, wie viele Flüchtende nach Liestal kommen, hat die Stadt das unverbindliche Anmeldeformular zur Verfügung gestellt. Angeben können Interessierte dort sowohl die Präferenzen bezüglich Anzahl Flüchtender als auch die Art der Unterbringung.

Besondere Hilfsaktivitäten gibt es in Waldenburg: Der Verein «Waldenburg belebt» organisiert am Samstag, 19. März, einen Benefizanlass für die vom Krieg schwer geprüften Menschen in der Ukraine. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Turnhalle, die von der Gemeinde Waldenburg unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. Geplant sind Konzerte, Kinderangebote und mehr. Leute, die etwas darbieten oder am Anlass mithelfen wollen, können sich unter info@waldenburg-belebt.ch anmelden.

