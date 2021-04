KRIMINALITÄT Es stimmt: Baselland hat tiefe Polizeidichte – und Basel-Stadt die höchste Die Arbeit wachse dem Korps über den Kopf, warnte die Leitung der Baselbieter Polizei. Man brauche mehr Personal – oder aber, es würden Leistungen abgebaut. Ein Vergleich zeigt: Baselland ist tatsächlich nicht überdotiert mit Uniformierten. Benjamin Wieland 03.04.2021, 05.00 Uhr

Bei der Polizeidichte ist Baselland unter allen Kantonen auf Rang 18, obwohl ihm die Grenzlage und die urbanen Gebiete viel Arbeit bescheren. Bild: Polizei BL

Selten bietet sich die Chance, den Wunsch nach mehr Stellen vor aller Öffentlichkeit bei der Chefin anzubringen. Doch Mark Burkhard nutzte die Gelegenheit: Bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2020 am vergangenen Mittwoch meldete der Kommandant der Baselbieter Polizei bei Kathrin Schweizer Mehrbedarf an. Er begründete ihn damit, dass man wieder bei jedem Notruf rasch eine Patrouille vorbeischicken wolle – heute sei das nicht immer der Fall, leider. Das sass.

Kathrin Schweizer betonte zwar, Baselland sei ein sicherer Kanton – was sich belegen lässt. Doch auch die Sicherheitsdirektorin der SP weiss: Überdotiert ist das kantonale Polizeikorps nicht. Das zeigt ein Vergleich der Polizeidichte in der Schweiz. Der Landkanton liegt im hinteren Drittel, auf Rang 18 (siehe Tabelle). Eine Person in Polizeiuniform kümmert sich um 592 Einwohner. Beim Spitzenreiter Basel-Stadt kommt ein Polizist auf 309 Einwohner.

Burkhard erwähnte an der Kriminalstatistik-Präsentation diese Tabelle nicht, zog andere Zahlen heran, um seinen Wunsch zu untermauern: die Notrufe und die Coronakontrollen. Aber auch er dürfte das Kantonsranking bestens kennen. Es stammt von der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS). Deren Präsident: Mark Burkhard.

Grenzkantone brauchen mehr Polizei

Eins zu eins vergleichbar sind die Kantone nicht. Zu verschieden ist ihre Ausgangslage. Kriminalitätstreiber sind Städte, (Transit-)Autobahnen, Flughäfen, Messen, Stadien – vor allem aber: Landesgrenzen. Der stete Strom an Menschen und Waren bindet Kräfte. Baselland kennt das nur zu gut. Lange war man damit beschäftigt, den Kriminaltourismus zu bekämpfen - was gelang, die Zahl der Einbrüche ging stark zurück.

Gerade die Grenzlage des Baselbiets spricht für Burkhards Stellenaufstockungswunsch. Ebenso, dass sich der Vollzeitstellen-Etat des kantonalen Korps seit Jahren bei leicht über 500 bewegt, bei wachsender Bevölkerung. Für 2021 nennt die KKPKS für Baselland 491,2 Stellen für jene an der Front, inklusive Backoffice sind es 563,5. Hinzu kommt: In seiner Selbstwahrnehmung ist Baselland weiterhin ein ländlicher, friedlicher Kanton. Die Realität sieht anders aus.

Die Politik könnte Burkhard aber aus einem anderen Grund die Gefolgschaft verweigern: Erst 2019 bewilligte der Landrat 13 neue Cyber-Polizisten. Bis der Landrat nochmals für eine Stellenerhöhung zu haben ist, bräuchte es sicher etwas Überzeugungsarbeit.