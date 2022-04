Baselbieter Staatsanwaltschaft erledigte 2021 weniger Fälle

Kriminalität Weil seltener geblitzt wurde: Baselbieter Staatsanwaltschaft mit weniger Fällen Die Baselbieter Staatsanwaltschaft verzeichnete im zweiten Pandemiejahr einen Rückgang der Erledigungszahlen um rund 9 Prozent – ein direkter Effekt der Pandemie und der Homeoffice-Pflicht. Benjamin Wieland 29.04.2022, 13.13 Uhr

Das Strafjustizzentrum in Muttenz, einer von zwei Standorten der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft. Juri Junkov/Archiv

Das zweite Pandemiejahr 2021 hat sich stark auf die Arbeit der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte des Kantons Basel-Landschaft ausgewirkt. Laut dem Geschäftsbericht ging die Zahl der eingegangenen Fälle gegenüber dem Vorjahr um 8,9 Prozent zurück. Wie die Behörde am Freitag an einer Medienkonferenz im Strafjustizzentrum in Muttenz bekanntgab, wurden 2021 insgesamt 25'381 Fälle registriert. Das sind 2498 weniger als im Vorjahr.

Zurückgeführt wird der Effekt vor allem mit den Auswirkungen der Pandemie. Drei Viertel des Rückgangs betrifft die Hauptabteilung Strafbefehle, die Fälle im Zusammenhang mit Geschwindigkeitskontrollen behandelt. Der zweite Lockdown 2021 und die lange Homeoffice-Weisung haben dazu geführt, dass weniger Motorfahrzeuge auf den Strassen unterwegs waren – und somit auch weniger Fahrzeuglenkende die erlaubte Höchstgeschwindigkeit missachteten.

Weniger Radarkontrollen – das spürt auch Stawa

Eine andere Erklärung ist, dass schlicht weniger Radarkontrollen stattgefunden haben, weil die Angestellten der Strafvollzugsbehörden mit Coronamassnahmen beschäftigt waren. Schon die Baselbieter Polizei gab an ihrer Statistik-Jahreskonferenz Anfang April bekannt, die Umsetzung der sich ständig ändernden Coronabestimmungen von Bund und Kanton hätten stark Kräfte gebunden. So etwa die Kontrollgänge in Restaurationsbetrieben, ob sie die Zertifikatsprüfpflicht einhalten.

Die Pandemie wirkte sich aber auch auf einer anderen Ebene auf die Arbeit der Staatsanwaltschaft aus. Die Fallerledigungszahlen gingen zurück. Im Berichtsjahr wurden 19'392 Anklagen, Strafbefehle, Einstellungs- und Nichtanhandnahmeverfügungen ad acta gelegt. Im Vorjahr waren es noch 22'325 Fälle gewesen.

Begründet wird dieser Rückgang mit den «pandemiebedingten operativen Einschränkungen», womit die Hygiene- und Abstandsregelungen gemeint sind:

«Nicht dringende Untersuchungshandlungen mussten auf später verschoben werden, dringende Einvernahmen mussten in grossen Räumen durchgeführt werden, was zu Engpässen führte.»

Erreicht wurden Zielwerte bei der Erledigungsdauer. Fast 80 Prozent der Strafverfahren im Vergehens- und Verbrechensbereich waren innerhalb eines Jahres erledigt. Laut Leistungsaufträgen wird der Zielwert von 60 Prozent vorgeschrieben. Bei den Verfahren im Übertretungsbereich waren 83,5 Prozent der Fälle innert Jahresfrist fertig gestellt; hier liegt der zu erreichende Schwellenwert bei 80 Prozent.

Kathrin Schweizer: Top-Sharing ist ein Erfolg

Seit Juli 2021 wird die Staatsanwaltschaft von zwei Ersten Staatsanwältinnen geleitet. Jacqueline Bannwarth und Patrizia Krug lösten Angela Weirich ab, die nach über zehn Jahren an der Spitze der Stawa als Generalsekretärin zur Baselbieter Sicherheitsdirektion nach Liestal wechselte.

Das Top-Sharing habe «zum Glück nur im Vorfeld hohe Wellen geworfen», sagte Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer in Muttenz. Die zwei erfahrenen Strafverfolgerinnen würden sich das Amt der Ersten Staatsanwältin zu je 50 Prozent teilen. «Im Tagesgeschäft ist diese Umstellung nicht zu spüren», sagte Schweizer.