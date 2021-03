krisenbewältigung Corona schlug mit voller Härte zu – wie Pfleger und Bewohner die intensive Zeit im Laufner Altersheim erlebten Trauer, Abschottung und viel Zeit: Hinter den Menschen, die im Seniorenzentrum Rosengarten wohnen und arbeiten, liegen anstrengende Wochen. Auch wenn vieles noch nicht möglich ist, kehrt das Altersheim in Laufen langsam zur Normalität zurück. Die «Schweiz am Wochenende» konnte einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dimitri Hofer 14.03.2021, 05.00 Uhr

Sophie Spieler hat in den vergangenen Monaten noch mehr gestrickt als sonst. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Im Seniorenzentrum Rosengarten in Laufen herrscht wieder Ruhe. Es ist die Ruhe nach dem Sturm, der hier während der Hochphase der zweiten Coronawelle im Winter tobte. Wie in anderen Altersheimen in den Region fielen viele Bewohnerinnen und Bewohner dem Virus zum Opfer. Mit einer Intensität wie bei kaum irgendeiner anderen Berufsgruppe stellte die Pandemie das Pflegepersonal vor Prüfungen.

Auch wenn hinter den Schutzmasken der Bewohnenden und Pflegekräfte des Seniorenzentrums nicht jede Emotion zu erkennen ist, wird deutlich: Die Erfahrungen, welche die Menschen in den zurückliegenden Monaten gemacht haben, werden sie ihr Leben lang begleiten. Nicht nur mussten sie den Tod von 19 Senioren, die an Corona erkrankt waren, verkraften. Das Leben und Arbeiten im Altersheim wurden durch die Pandemie völlig auf den Kopf gestellt. Nicht zuletzt zerrten auch immer wieder auftauchende Vorwürfe, man würde das Virus auf die leichte Schulter nehmen, an den Nerven.

Strenge Sicherheitsmassnahmen im gesamten Altersheim

Davon, die Pandemie zu unterschätzen, ist im Laufner Altersheim nichts zu spüren. Grosse Teile der Einrichtung, die in den 1970er-Jahren gegründet und vor sechs Jahren in einen modernen Neubau umziehen konnte, sind für Aussenstehende nicht begehbar. Besuch ist nach der vom Baselbieter Kantonsarzt ausgesprochenen Schliessung für die Öffentlichkeit auf Voranmeldung wieder erlaubt.

Ihre Gäste dürfen die Seniorinnen und Senioren jedoch nur an Tischen im Erdgeschoss empfangen. In dieser sogenannten Begegnungszone sitzen sie weit von ihrem Gesprächspartner entfernt. Auf die oberen Stockwerke, wo die Bewohner ihre Zimmer haben, sollen derzeit keine Besucher. Ausnahmen gelten nur für Bettlägerige und Personen, die kurz vor dem Tod stehen.

Bevor sie das Seniorenzentrum betreten, wird Fieber bei den Angehörigen gemessen. Im eigens eingerichteten Testraum können sie sich auch testen lassen, falls sie dies möchten. Seitdem dies möglich ist, werden die Angestellten wöchentlich getestet. Alle Personen im Altersheim tragen Hygienemasken. Trotzdem mittlerweile ein Grossteil der Bewohnerschaft beide Impfdosen erhalten hat, gelten noch immer strenge Sicherheitsmassnahmen. Auch einige Mitarbeitende sind in den vergangenen Tagen bereits geimpft worden.

Die Pandemie verlangt viel vom Pflegepersonal ab

Durch die Impfungen fällt von den Pflegenden ein wenig vom Druck ab, der zuletzt immens war. Ausgebrochen war das Coronavirus im November in der Demenzabteilung, von welcher aus es sich im restlichen Altersheim verteilte. Gut die Hälfte aller in der Institution lebenden 130 Senioren hat sich infiziert.

«Die letzten Monate waren sehr kräftezehrend für uns alle»,

erzählt Pflegefachmann Michael Wolf im grossen Aufenthaltsraum des Heims, in dem während des normalen Betriebs immer wieder Veranstaltungen stattfinden. Als Mitarbeitende eines Altersheims seien sie es sich zwar gewohnt, mit dem Tod konfrontiert zu werden. «Aber eine solche Häufung war für uns etwas Neues. Das nimmt einen schon mit.»

Pflegefachmann Michael Wolf und Pflegeassistentin Katarina Imfeld berichten über Erfahrungen im Altersheim während der Pandemie. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Diejenigen Bewohner, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten, mussten isoliert werden. Völlig ohne Kontakt zum Personal kamen jedoch viele der Infizierten nicht aus. «Wir mussten mit Schutzbekleidung in die Zimmer gehen», sagt Wolf. Er und seine Kolleginnen und Kollegen hätten alles in ihrer Macht stehende getan, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Aber eine gewisse Unsicherheit habe man immer.

Pflegeassistentin leidet noch immer unter den Folgen von Corona

Nicht nur viele Bewohner infizierten sich mit dem Virus, sondern auch rund ein Drittel der Pflegepersonen. Bei den allermeisten war der Verlauf milde und einige beklagten keine Symptome. Nicht so bei Katarina Imfeld, bei der Corona langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Selbst drei Monate nach der Infektion fällt der Pflegeassistentin das Atmen schwer. «Auch heute ist mir noch häufig schwindelig», berichtet sie. Kurz nachdem sie sich im Winter angesteckt hatte, musste sie während sechs Wochen zu Hause bleiben.

Katarina Imfeld war damals völlig ausser Gefecht gesetzt. «Ich wurde immer wieder bewusstlos. Man musste mich auf die Toilette begleiten und mich füttern.» Sie habe sich während der heftigsten Phase anstrengen müssen, um einen Satz zu bilden. Seit einigen Wochen arbeitet sie wieder im Seniorenzentrum Rosengarten. «Wenn es mir nicht gut geht, darf ich in der Küche der Wohngruppe aushelfen. Ich bin dankbar für die Unterstützung, die ich vom Team erhalte.» Sei sie dazu in der Lage, was meist der Fall sei, gehe sie ihrer gewohnten Arbeit nach und pflege die dementen Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims.

Stricken und Lesen als wichtigste Beschäftigungen

Im Café des Seniorenzentrums sitzen vereinzelt Bewohnende an den Tischen und geniessen einen Kaffee. Die meisten Betagten tragen die ungewöhnliche Situation mit Fassung. Bei vielen handelt es sich um Mitglieder einer Generation, die grosse Entbehrungen noch aus eigener Erfahrung kennt.

Nachdem sie einen grossen Teil ihres Lebens in Basel verbrachte, wohnt die Laufentalerin Sophie Spieler seit zwei Jahrzehnten wieder in ihrer Heimat. Vor fünf Jahren zog sie ins Laufner Altersheim, in dem es ihr, wie sie sagt, gut gefällt. Mit wachen Augen blickt die 90-Jährige auf das Geschehen, das sich derzeit um sie herum abspielt. «Die Pandemie fühlt sich an wie ein Potpourri», findet sie. «Manchmal ist sie ein Ländler, manchmal ein Schlager.» Die unterschiedlichen Informationen über das Coronavirus, die auf sie einprasselten, verwirrten viele Seniorinnen und Senioren.

Ihre Tage verbringt sie derzeit vor allem mit Lesen und Stricken. Ihre eigene Erkrankung am Coronavirus hat Spieler mittlerweile grösstenteils überstanden. «Ich bin immer noch müder als sonst.» Nachdem sie sich angesteckt hatte, litt sie während einigen Tagen an Appetitlosigkeit.

«Corona machte mich sehr schlapp. Setzte ich mich hin, schlief ich sofort ein.»

Während der Isolation habe sie den persönlichen Kontakt zu ihren Kindern, Enkeln und Bekannten vermisst. «Ein Gespräch über das Telefon ist halt doch nicht das Gleiche.» Zum Glück sei es ihr nun wieder möglich, kürzere Spaziergänge zu unternehmen.

Müdigkeit und nur noch wenige Aktivitäten

Eine verstärkte Müdigkeit stellten auch andere Senioren fest, die sich im Altersheim in Laufen mit Corona infizierten. Gemeinsam mit dem Wegfall vieler Aktivitäten kann dies bei den Bewohnerinnen und Bewohnern zu einer bedrückenden Stimmung führen. Der pensionierte Störmetzger Alois Schnell sagt: «Hin und wieder fällt mir die Decke auf den Kopf.» Nach einem Unfall vor wenigen Wochen ist der 83-Jährige momentan auf einen Rollstuhl angewiesen, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung.

Alois Schnell wünscht sich das Ikkaido zurück. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Zurückwünschen wurde sich Alois Schnell in diesen Tagen vor allem das Ikkaido. Wie viele andere Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims frönt er der japanischen Kampfkunst, die einmal pro Woche trainiert wird. Wegen Corona liegen die Lektionen, in denen auch die verschieden farbigen Gürtel erlangt werden können, auf Eis. Im Fitnessraum nimmt der Betrieb derweil langsam wieder Fahrt auf. Die Aktivierung findet nicht im grossen Gemeinschaftsraum, sondern in kleinen Gruppen auf den Stockwerken statt.

Das Ansehen des Pflegeberufs habe durch Corona stark gelitten

Hinter den Ikkaidostunden steht Heimleiter Michael Rosenberg, der den Sport seit Jahren mit Begeisterung ausübt. Auch wenn der Bevölkerung durch die Pandemie vor Augen geführt wurde, wie wichtig Pflegende sind, zeigt er sich pessimistisch: «Das Ansehen unserer Berufsgattung hat durch Corona stark gelitten. Uns wurde häufig die Schuld gegeben, dass sich das Virus verbreiten konnte.» Man spüre jetzt schon, dass sich weniger junge Leute für die Ausbildung zum Fachangestellten Gesundheit anmelden würden.

Vor rund einem Jahr klatschten die Schweizerinnen und Schweizer für die Angestellten in Spitälern und Heimen im Land. Rosenberg glaubt nicht, dass nach dem Ende der Coronapandemie sich der Applaus auch in konkreten Verbesserungen für das Pflegepersonal auswirken wird. Und Pflegefachmann Michael Wolf ergänzt: «Unser Job mag für die Gesellschaft von Bedeutung sein, für die Wirtschaft ist er es nicht.»

Heimleiter Michael Rosenberg fürchtet um den Ruf der Pflegenden. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ