Kunst In der Kunsthalle im Palazzo Liestal bricht eine neue Ära an Das neue Kuratoren-Duo im Palazzo Liestal setzt neue Impulse und möchte jüngere Generationen vermehrt mit Kunst vertraut machen. Christoph Dieffenbacher 15.03.2021, 05.00 Uhr

Michael Babies und Olivia Jenni kuratieren seit diesem Jahr die Ausstellungen im Palazzo Liestal. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Olivia Jenni und Michael Babics sind ein Paar um die 40, Eltern von zwei lebhaften Kindern, wohnen in einem bunt durchmischten Basler Quartier – und lassen sich beide für Kunst begeistern. In Basel und Rom hatten sie Kunstgeschichte studiert und vor rund zehn Jahren beschlossen, die Welt von unterwegs kennen zu lernen: Eine gemeinsame Reise, die sie in Text und Bild in einem reichhaltigen Blog dokumentierten, führte die beiden ein Jahr lang durch 27 Länder – nach China und Ostasien, nach Ägypten und in den Nahen Osten. Danach arbeitete Jenni in der Kunst- und Kulturvermittlung verschiedener Schweizer Museen, während Babics als Kunstkritiker, freischaf­fender Kurator für zeitgenössische Kunst sowie in der Fondation Beyeler hinter den Kulissen tätig war.

Kunsthalle ist neu als Verein organisiert

Seit Anfang dieses Jahres bilden die beiden das neue Leitungsduo der Kunsthalle im Palazzo. Ihr Vorgänger Niggi Messerli kümmert sich im Haus im Hintergrund um die Planung und anstehende Bauprojekte. Auf Anregung des Kantons hatte sich die Kunsthalle 2020 offiziell als Verein organisiert, während die Immobilie, das ehemalige Postgebäude am Bahnhof Liestal, neu von den Kulturbetrieben abgetrennt wurde. Während Babics für den künstlerischen Bereich zuständig ist, kümmert sich Jenni um die Kommunikation und die Vermittlung, sodass sich die beiden im Idealfall ergänzen. Weiter planen sie jährlich vier Ausstellungen, wenn die Pandemie nicht wieder alles über den Haufen wirft.

Im Palazzo Liestal zeigt das neue Kuratorenpaar derzeit seine erste Ausstellung. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Das Palazzo hat sich seit der Gründung in den letzten über 40 Jahren einen besonderen Ruf geschaffen – viele Prominente in der Schweizer Kunstszene konnten hier früh ihre Werke ausstellen. Wird das Haus weiter für regionale zeitgenössische Kunst stehen, die an internationale Tendenzen anknüpfen kann? «Diesen Charakter möchten wir sicher erhalten», sagt Babics, doch hätten sich nationale Grenzen für jüngere Künstlerinnen und Künstler heute immer mehr aufgelöst: «Klar ist, dass wir nicht unbedingt Bekanntes zeigen wollen, sondern auf innovative, auch überraschende künstlerische Positionen setzen.»

Auch andere Sichtweisen gelten lassen

Allein wegen des Beziehungsnetzes der beiden dürfte sich die Kunst im Palazzo eher verjüngen. Daneben hat Babics vor, jeweils auf verborgene künstlerische Querbezüge, Parallelen und Verschränkungen aufmerksam zu machen. So zeigt er in seiner ersten Ausstellung als Co-Leiter ganz unterschiedliche Haltungen unter einem Dach (siehe Kasten). Auch möchte er es Künstlerinnen und Künstlern ermöglichen, speziell auf die Räume zugeschnittene Werke zu schaffen. Auf die Zusammenarbeit und Diskussionen freue er sich jedenfalls: «Auch als Kurator bin ich es gewohnt, mich mit den Künstlerinnen und Künstlern abzustimmen.»

Schüler und Jugendliche sollen für die Kunst begeistert werden

Im Gespräch wird deutlich, dass das Paar bei der Deutung und Interpretation von künstlerischen Arbeiten Offenheit zeigt – sie lassen auch andere Sichtweisen gelten. Verstärken wollen sie nicht zuletzt auch die Vermittlung, etwa durch Künstlergespräche, die Kommunikation über soziale Medien und die Zusammenarbeit mit Schulen, sagt Jenni. Letzteres ist hier ein Novum. Neu können Schülerinnen und Schüler von Gymnasien hinter die Kulissen von Ausstellungen blicken, in Ateliers mit Künstlern diskutieren und sich davon für eigene Arbeiten inspirieren lassen – die wiederum ins Palazzo kommen. Der jüngeren Generation Gelegenheit zu geben, sich mit Kunst auseinanderzusetzen und damit kreatives Denken zu fördern, liegt den beiden besonders am Herzen. Wahrscheinlich werden sie noch so manche Ausstellungspläne zu Hause am Küchentisch oder auf dem Quartierspielplatz zu besprechen haben.

