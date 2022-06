Schau.Kunst.Weg. in Gelterkinden: Schaufenster werden zur Galerie

Kunstausstellung Schaufenster werden zur Galerie auf dem Schau.Kunst.Weg. in Gelterkinden In den Schaufenstern im Dorfkern können Hobbykünstlerinnen und -künstler sowie arrivierte Kunstschaffende ihre Werke ausstellen. Die Idee entstand auf unerwartete Weise: Im Coiffeurstuhl. Salomé Lang Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Im Zusammenspiel mit den Schaufensterpuppen: Marc Häfelfingers Holzskulpturen und Malerei auf dem «Schau.Kunst.Weg.» in Gelterkinden. Zvg

Die Kunstszene von Gelterkinden lebt! Schon beim Flanieren durch den Dorfkern wird das erkennbar: Schaufenster für Schaufenster zeigt sich die Vielfalt und Reichhaltigkeit an Kunstwerken, die in der 6200-Einwohner-Gemeinde geschaffen werden. In den Vitrinen des Gewerbes, im Ortskern sowie im Park und der Allee unter freiem Himmel stellen von Mitte Mai bis Ende Juni 37 Hobbykünstler und Hobbykünstlerinnen sowie arrivierte Kunstschaffende ihre Werke im Rahmen des Projekts «Schau.Kunst.Weg.» aus.

Die Idee entstand im vergangenen Herbst beim Haareschneiden; im Coiffeurgeschäft von Monika Bürgin. In Gesprächen mit der Kundschaft wurde sich die Coiffeuse und leidenschaftliche Malerin der mangelnden Möglichkeiten für Profi- und Freizeitkünstlerinnen und -künstler, ihre Werke auszustellen, bewusst. Wenige Tage später sassen Marc Häfelfinger und Rolf Gasser, beide ebenfalls Hobbykünstler, im Coiffeurstuhl und die Idee einer Kunstausstellung im Dorfkern kristallisierte sich zu einem Plan.

Wo alles begann: Die drei Organisatoren Marc Häfelfinger, Monika Bürgin und Rolf Gasser (v.r.n.l.) in Bürgins Coiffeurgeschäft. Hinter ihnen hängt ein Bild von Gasser. Weitere seiner Werke sind im Schaufenster des Geschäfts ausstellt. Salomé Lang

Häfelfinger sagt:

«Das Ziel war, arrivierte Kunstschaffende und Hobbykünstler zu einer gemeinsamen Ausstellung zu bewegen, und dabei in Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden die Schaufenster kunstvoll zu gestalten.»

Gesagt, getan: Die Drei organisierten den Kunstweg unter Bürgins Leitung, Mitte Mai fand die Vernissage statt. Die Rede zur Eröffnung des Kunstweges hielt der Gelterkinder Mundartsänger Baschi, Monika Bürgins Sohn.

«Auch wir leben von der Kunst - spirituell»

Dank dem «Schau.Kunst.Weg.» können in Gelterkinden auch Künstlerinnen und Künstler zum ersten Mal ihre Werke der Öffentlichkeit präsentieren – und zum Kauf anbieten: Die meisten Werke werden zusammen mit Preisschildern ausgehängt, einige wenige wurden bereits verkauft. Rund ein Drittel der beteiligten Kunstschaffenden würden mit ihren Werken ihren Lebensunterhalt verdienen, so Rolf Gasser. Darunter arrivierte Künstlerinnen und Künstler wie die Bildhauerin Sabine Gysin, der Metallplastiker Rudolf Tschudin und die Malerin Ursula Pfister. «Auch wir leben von der Kunst - spirituell», sagt Monika Bürgin dazu und lacht.

Einige Skulpturen sind auch draussen ausgestellt. Hier im Park, von Willy Sutter. Salomé Lang

Nicht nur in Hinsicht auf den Bekanntheitsgrad und die Erfahrung sind die Schaffenden der Kunstwerke bunt gemischt, auch die Altersspannbreite ist gross: Die jüngste Künstlerin ist zehnjährig, die älteste 82-jährig. Eine der jüngsten Beteiligten ist die elfjährige Lia Buess, Rolf Gassers Enkeltochter. Zusammen mit ihrem Grossvater besuchte sie verschiedene Malkurse; deren Früchte sind im Schaufenster eines Goldschmiede-Ateliers ausgehängt. Passend zu den Farben der Malereien sind die Schmuckstücke auf farbigen Tüchern ausgelegt. Auch Marc Häfelfingers Holzskulpturen, die in den Schaufenstern eines Modegeschäfts ausgestellt sind, harmonieren und interagieren mit ihrer Umgebung: Die Schaufensterpuppen und die Figuren stehen in dynamischen Konstellationen zueinander.

Lia Buess vor ihren Kunstwerken, die in einem Goldschmiede-Atelier ausgehängt sind. Mit 11 Jahren ist sie die zweitjüngste Künstlerin, die beim «Schau.Kunst.Weg.» mitmacht. Salomé Lang

Einige Nicht-Angefragte waren enttäuscht

Die Finanzierung des Projekts stemmten Bürgin, Gasser und Häfelfinger, mit bescheidener Unterstützung der Gemeinde Gelterkinden und der Basellandschaftlichen Kantonalbank. Da die Ladenbesitzenden ihre Schaufenster kostenlos für die Ausstellung der Kunstwerke zur Verfügung stellten, begrenzten sich die Kosten laut den Organisatoren jedoch auf den Druck der Flyer und der Hinweise auf den Schaufenstergläsern.

Monika Bürgins Kunstwerke an der Station Nummer 8 auf dem Kunstweg. Durch die orangefarbenen Aufkleber lässt sich der Weg durch den Dorfkern hindurch von weitem erkennen. Salomé Lang

Diese leuchten orange im Gelterkinder Dorfkern und weisen die jeweiligen Kunstwerke mit dem Namen ihrer Erschaffenden und der Stationsnummer auf dem Kunstweg aus. Die Gemeinde unterstütze das Kunstprojekt gerne, da es Leben in das Dorf bringe und von Gelterkinden für Gelterkinden eine begrüssenswerte Initiative sei, so Gemeindepräsident Peter Gröflin. Weiter sei die Gemeinde jedoch nicht am Projekt beteiligt gewesen.

Bei den Gelterkinder Kunstschaffenden, die für den «Schau.Kunst.Weg.» nicht angefragt wurden, sei es zu Enttäuschungen gekommen, erklärt Monika Bürgin. Das wendet sie jedoch ins Positive:

«Somit haben wir bereits jetzt eine Liste von Kunstschaffenden, die dann beim nächsten Mal dabei sein können.»

Wann genau das sein wird, ist noch unklar, aber das positive Feedback der Kunstschaffenden, der Ladenbesitzer und der Öffentlichkeit sporne für ein weiteres Kunstprojekt an, so die Organisatoren.

