Die Klangteppiche Fritz Hausers im Museum Baselland

Kunsthaus Baselland Die Klangteppiche Fritz Hausers: Absichtlich zu heiss gewaschen Fritz Hauser beschenkt sein Publikum im Kunsthaus Baselland mit genreübergreifenden Interaktionen und feinmaschigen Klangteppichen – und fordert im Gegenzug nur eines: Zeit. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Raum, Projektion und Klang überlagern und befruchten sich gegenseitig. Bild: zvg/Gina Folly

Die beiden sattgrünen Teppiche, die parallel auf dem Industrie-Betonboden liegen, sind fürs Erste einfach sehr schön. Doch wie viel Kunst in diesem Kunsthandwerk von ­Isabel Bürgin steckt, erschliesst sich erst, wenn man den Entstehungs­prozess der gewobenen Stücke kennt. In einem besonders ­heissen Sommer hatte die Basler Künstlerin Zuflucht gesucht in der grenznahen Petite Camargue und dort ein von Bäumen und Sträuchern über­wuchertes Gewässer fotografiert.

Der befreundete Fritz Hauser war so angetan von dem Bild, dass er sich für sein Haus einen Teppich bestellte, in den man ebenso einsinken ­wolle wie in diese Naturszenerie, sagte der Basler Perkussionist am Mittwoch beim Presserundgang durch seine Ausstellung im Kunsthaus Baselland.

Von der Fotografie über den Webstuhl zum Klang

Der Klangtüftler als Co-Kurator: Fritz Hauser (67). Bild: Priska Ketterer

Damit kam der genreübergreifende Austausch erst richtig in Gang. Denn der 67-Jährige, den man getrost zu den mutigsten Musik- und Klangimprovisa­toren des Landes zählen darf, hat den Entstehungsprozess der ­Teppiche vertont. Dazu hat er sich Bürgins Webstuhl als Ins­trument angeeignet. Und auch einen ihrer Arbeitsschritte –kopiert, wie er ausführt: «Bürgin muss ihre Teppiche zu heiss waschen, damit sie sich verfilzen.» Er habe das Gleiche mit seiner Musik gemacht, die er von ursprünglich neun auf sieben Minuten verdichtet habe.

Den Begriff «Klangteppich» nimmt er gerne an, um seinen Beitrag zu dieser Kollaboration zu beschreiben. Er sehe darin nichts Abwertendes, schliesslich sei er sich der grossen Herausforderung bewusst, bei derlei Klangmalereien nicht ins Banale und Beiläufige zu kippen und die Spannung stets zu halten.

Interak­tionen mit anderen Gattungen

Dies gelingt Hauser mit einem Stilmittel, das in der Musik allzu gerne vergessen geht: der Stille. Manche seiner Beiträge zu dem runden Dutzend von Interak­tionen mit Kunstschaffenden anderer Gattungen sind so zurückhaltend, dass man sie zuerst gar nicht wahrnimmt. In den meisten Fällen lässt er den Zeichnungen, Videos, Projek­tionen, Textilien und architektonischen Elementen, mit denen er musikalisch den Dialog sucht, den Vortritt.

So treffen seine sechs ­einstündigen Klangloops der Interaktion im ersten Raum der Ausstellung die perfekte Balance zu den Raumelementen und Projektionen von Boa Baumann und Brigitte Dubach. Die schabenden, klopfenden, polternden und rauschenden Klänge sind schwer zu orten. Und auch das Auge findet keinen Halt: Mal leuchtet ein Element an diesem Kubus auf, dann an jener Wand, schliesslich entdeckt man Mo­tive an der Decke.

Die Überlagerungen von Raum, Bild und Ton gestalten sich wegen der unterschied­lichen Längen der Klang- und Bildschlaufen stets zufällig und zu keinem Zeitpunkt gleich. Im besten ­Fall erlebt man einen perfekten Moment, wie etwa jenen am Presserundgang, als sich der Raum in ein schimmerndes Blätterdach verwandelt, just als Hauser aus einem der Laut­sprecher ein perlendes Motiv auf einem Becken anstimmt. Dass genau in diesem Moment der Wind mit den Blachen spielt, die das Oberlicht abdunkeln, und die Schatten der Vegetation vor dem Kunsthaus in wogende ­Bewegungen versetzt, ist ein beinahe magischer Moment.

Einer, den Hauser wohl als «Sweet Spot» bezeichnen würde. Der Begriff, den er als Titel seiner Schau gewählt hat, kommt in der Musik zum Einsatz, um das optimale Zusammenspiel eines Instrumentes oder einer Stimme mit dem Raum zu benennen.

Momente der Stille und der Auslassung

«Sweet Spots» gibt es in den weitläufigen Räumen des Kunsthauses Baselland einige zu entdecken – vorausgesetzt, man nimmt sich die Zeit dazu. Denn die wenigsten der Installationen und Exponate drängen sich dem Publikum auf. Man muss sich auf sie einlassen. Zudem ist die Aus­stellung bei allen Momenten der Stille, der Auslassung und der Weissräume in ihrer Gesamtheit doch sehr dicht geraten.

Nicht erschlagend oder erdrückend, aber doch so, dass sich ein mehrfacher Besuch als fruchtbar erweisen könnte. An zehn Abenden locken zudem Konzerte in wechselnden Besetzungen, Buchvernissagen und Videovorführungen mit Livevertonung zum Verweilen ausserhalb der regulären Museumszeiten.

Dann kann man sich von Fritz Hauser die Sinne schärfen lassen. Und darüber sinnieren, inwiefern sich seine musika­lische Handschrift in jener als Co-Kurator widerspiegelt.

Fritz Hauser – Sweet Spot Kunsthaus Baselland.

Bis 27. 3. Vernissage 13. 1., 18.30 Uhr. www.kunsthausbaselland.ch

«Traverse» mit raumfüllende Wandmalereien und Skulpturen von Laura Mietrup Während Fritz Hauser für seine Ausstellung mit 15 Künstlerinnen und Künstlern in Dialog tritt, trägt die zeitgleich eröffnende Ausstellung «Traverse» im Annex des Kunsthauses Baselland einzig die Handschrift von Laura Mietrup. Die gebürtige Rheinfelderin mit Jahrgang 1987 hat sich die Bespielung des 40 Meter langen und fast fünf Meter hohen Ergänzungsbaus in einem Wettbewerb gesichert. In der siebten Ausgabe von «Solo Position», durchgeführt von kulturelles.bl, hat sie sich gegen zahlreiche Mitbewerbende behaupten können. Nun zeigt sie, wie sie den eigenwilligen Raum mit ihren geometrischen Wandmalereien und raumfüllenden Skulpturen zum Schwingen bringt. Kuratorin Ines Goldbach sagt, Mietrup habe «vor Ort und mit dem Ort gearbeitet». (sts) Laura Mietrup – Traverse Kunsthaus Baselland.

Bis 27. 3. www.kunsthausbaselland.ch

Laura Mietrup bespielt den Annex des Kunsthauses Baselland mit grossflächiger Wandmalerei und Skulpturen. Bild: zvg/Gina Folly

