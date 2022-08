Das 87. Gemeindewappen Basellands: Der Sonderfall Basel-Olsberg

Kuriosität 86 Gemeinden aber 87 Wappen: Der Baselbieter Sonderfall Basel-Olsberg Die bewegte Geschichte der Bürgergemeinde Basel-Olsberg führte dazu, dass sie ein eigenes Wappen erhielt. 130 Bürger zählt sie, doch nur sechs Personen wohnen im Dorf. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Lediglich auf zwei Banntagsfahnen existiert das Wappen der Bürgergemeinde Basel-Olsberg noch. zVg Silvia Stohler

In einer sechsteiligen Serie stellte die bz während der Sommerferien die Wappen aller 86 Gemeinden des Kantons Baselland vor. Wie Leser Klaus Kügel aus Reinach richtig anmerkte, gibt es aber noch ein 87. Gemeindewappen, jenes von Basel-Olsberg. Es wurde nicht in die Serie aufgenommen, weil Basel-Olsberg schon seit 1882 politisch nicht mehr selbständig ist: Die heute 40 bis 50 Einwohner gehören zur Einwohnergemeinde Arisdorf. Die Bürgergemeinde, die seit 1833 existiert, ist jedoch bis heute selbständig geblieben.

Im Rahmen der Arbeit der Kantonalen Kommission zur Erhaltung von Altertümern in den Jahren 1937 bis 1949 erhielt auch die Bürgergemeinde 1947 ein eigenes Wappen. Ein eigenes Wappen für eine Bürgergemeinde darf mit grosser Wahrscheinlichkeit als einzigartig bezeichnet werden: Flächendeckend gibt es Bürgergemeinden sonst nur in den Kantonen Basel-Stadt, Solothurn, Uri und Zug.

Der Violenbach und das Kloster

Das Wappen von Basel-Olsberg, wie das Baselbieter Olsberg seit den Siebzigern per Gesetz offiziell heisst, zeigt in Schwarz einen silbernen Wellenbalken unter rot-silbern geschachtetem Schildhaupt. Die Bedeutung ist einfach zu entschlüsseln: Die Wellen stehen für den Violenbach, der auf der Sennweid im aargauischen Olsberg entspringt und in die Ergolz in Kaiseraugst mündet. Er bildet seit dem 16. Jahrhundert die Grenze zwischen dem Bistum Basel und Vorderösterreich. Das Schachbrettmuster bezieht sich auf das Wappen des Zisterzienserinnenklosters Olsberg.

Die aargauische Einwohnergemeinde Olsberg führt im Wappen unter demselben Schildhaupt in Grün eine silberne fünfblättrige Rose, die den «Gottesgarten» symbolisiert, wie die Nonnen angeblich ihr Kloster nannten. Ein altes Siegel der Bürgergemeinde zeigt hingegen nur das Baselbieter Wappen im Lorbeerkranz und darüber das strahlende Schweizerkreuz.

Sonderrecht für Bürger, die nicht im Dorf wohnen

Das Wappen von Basel-Olsberg existiert nach Auskunft der Familie Silvia und Adrian Stohler nur auf zwei Fahnen, von denen «die bessere beim Banntag getragen, die andere aufgehängt wird». Adrian Stohler ist einer von drei Bürgerräten in Basel-Olsberg; auch seine Frau engagiert sich für die Belange der Bürgergemeinde und bewahrt die beiden Fahnen zu Hause auf. Laut Auskunft der Gemeindeverwaltung Olsberg (AG) wird die Basel-Olsberger Fahne am Banntag an den Fahnenmasten in der aargauischen Ortsmitte gehisst. Eine Bannwanderung gibt es laut Adrian Stohler aber höchstens alle zwei Jahre.

Basel-Olsberg hat derzeit 130 Bürger in der ganzen Schweiz; im Dorf selbst wohnen nur sechs. Durch ein eigenes Kantonsgesetz haben in der Olsberger Bürgergemeinde auch Bürger Stimmrecht, die ausserhalb Basel-Olsbergs im Kanton Baselland wohnen. Die Bürgergemeinde verwaltet 13,5 Hektaren Wald und 3,3 Hektaren Landwirtschaftsland. Das Gebiet wird im Norden und Osten vom Violenbach umschlossen, im Süden von der Hombergerstrasse und im Westen vom Höhenzug oberhalb des Klosters.

Einer möglichen Fusion mit den Bürgergemeinden von Arisdorf und Hersberg im Rahmen der diskutierten politischen Fusion steht die Bürgergemeinde Basel-Olsberg abwartend gegenüber.

Im 19. Jahrhundert war Basel-Olsberg so verwahrlost, dass es mit Arisdorf zwangsfusioniert wurde Innerhalb beider Olsberg wird der Baselbieter Teil «Ländli», der Aargauer Teil «Dörfli» genannt. Die politische Zugehörigkeit zu Arisdorf wurde 1882 vom Kanton erzwungen und von einem Volksentscheid bestätigt. Das Dörfchen war erst 1833 vom Kloster politisch unabhängig geworden. Anlass war nach zeitgenössischen Berichten der verwahrloste Zustand des Dorfes: Es gebe nicht genug Einwohner, die zur Übernahme eines Gemeindeamtes geeignet seien; wer eines innehabe, schalte und walte nach Gutdünken. So wurde etwa das Holz rücksichtlos geschlagen und verkauft, zum Teil illegal für Schnaps. Strassen und Häuser seien in erbärmlichen Zustand; das kulturelle Leben bestehe nur im Kartenspielen, hielt ein Chronist in den 1830ern fest. 1857 empfahl der vom Kanton bestellte externe Gemeindeverwalter erstmals die politische Angliederung an Arisdorf. Unter anderem wegen des Widerstands der Arisdörfer geschah dies erst 25 Jahre später. Noch heute ist die Beziehung recht distanziert: Auf der Arisdörfer Gemeindeverwaltung weiss man jedenfalls nichts über das Wappen von Basel-Olsberg.

