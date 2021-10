Kurse für Gemeinderäte Im Kanton Solothurn drücken Lokalpolitiker die Schulbank Neue Gemeinderäte lernen in einem Crashkurs, was von ihnen erwartet wird. Die Nachfrage bei den Schwarzbuben ist gross, wie ein Augenschein in Breitenbach zeigt. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinderäte erfahren im Kurs etwa, wie die Traktandenliste einer Gemeinderatssitzung verfasst sein muss. Kenneth Nars

Von mangelndem Interesse an lokalen Ämtern und Politikverdrossenheit ist in Breitenbach nichts zu spüren. Ein wenig erinnert die Situation im Gemeindesaal Grien an ein Klassenzimmer. Wissbegierig hören die 74 Anwesenden zu, was erzählt wird und machen sich Notizen.

Die Veranstaltung Ende September im Thiersteiner Hauptort hat Tradition. Zu Beginn des Anlasses sagt der Solothurner Regierungsrat Remo Ankli:

«Ich habe selber vor zwei Jahrzehnten einen solchen Kurs besucht, als ich Beinwiler Gemeindepräsident wurde.»

Der Schwarzbube machte die politische Ochsentour, die ihn bis in die Kantonsregierung führte. Denkbar, dass es auch teilnehmende Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker dereinst dorthin schaffen werden.

Derzeit befassen sie sich mit Geschäften auf kommunaler Ebene. Der Kanton Solothurn bietet jedes Jahr Einführungskurse für Gemeinderäte, Bürgerräte und Kirchgemeinderäte an. Für die fünf identischen Anlässe in diesem Herbst, die im ganzen Kanton stattfinden, haben sich 400 Personen angemeldet. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sind Neulinge, wobei auch einige erfahrene Lokalpolitiker ihr Wissen auffrischen.

Gemeinderatssitzungen sollen strukturiert ablaufen

Nach Breitenbach gekommen sind vor allem neu gewählte Gemeinderäte aus dem ganzen Schwarzbubenland. Martin Ambühl gehört dem Gemeinderat von Bärschwil seit wenigen Wochen an und ist dort für öffentliche Sicherheit und Gesundheit zuständig. «Ich habe Lust auf das Amt. Immer nur zu motzen und sich selber nicht zu engagieren, geht nicht», sagt er. Janine Eggs wurde im Frühling in den Dornacher Gemeinderat gewählt. Wenige Wochen zuvor war ihr bereits überraschend der Sprung in den Kantonsrat gelungen. Sie erklärt:

«Ich möchte hier einen Überblick erhalten über das, was mich als Gemeinderätin erwartet.»

Auf den Tischen vor den Teilnehmenden liegen einige Unterlagen: eine Ausgabe des Solothurner Gemeindegesetzes, fiktive Traktandenlisten einer Gemeinderatssitzung und ein Heft, in dem schriftlich festgehalten ist, was die Redner vortragen. «Es ist wichtig, dass ihr stets die neuste Version des Gemeindegesetzes habt», sagt Reto Bähler. Er ist Leiter Gemeindeorganisation beim Solothurner Amt für Gemeinden, das die Kurse durchführt. Die Kommunalpolitiker erfahren von ihm unter anderem die Unterschiede zwischen Motion, Postulat und Interpellation auf Gemeindeebene.

Ist jemand neu in die Dorfexekutive eingezogen, trifft er sich fortan mit seinen Kollegen regelmässig zu Gemeinderatssitzungen. «Vor rund 20 Jahren hat sich der Erschwiler Gemeinderat wegen eines Sitzungsprotokolls zerstritten, was letztlich zur Zwangsverwaltung führte», erinnert Amtschef André Grolimund.

«Schon allein die Traktandenliste für eine Gemeinderatssitzung zu verfassen, hat seine Tücken.»

Die Abfolge der einzelnen Traktanden sei wie folgt: «Zuerst gilt es, das Protokoll der vergangenen Sitzung zu genehmigen. Darauf folgen Wahlen und danach Vorstösse.» Anschliessend könne der Gemeindepräsident seine Mitteilungen deponieren und ganz zum Schluss sei noch Platz für zusätzliche Anmerkungen.

Im Baselbiet gibt es Kurse bisher nur alle vier Jahre

Mit Informationen über Gemeindefinanzen und die Vorteile von Gemeindefusionen geht der Kurs in Breitenbach zu Ende. Der Bärschwiler Martin Ambühl und die Dornacherin Janine Eggs zeigen sich zufrieden mit dem Einführungskurs. Die vielen Anwesenden täuschen ein wenig darüber hinweg, dass auch bei den zurückliegenden Wahlen im Schwarzbubenland viele Gemeinderäte in stiller Wahl bestimmt wurden. Auch deshalb will der Kanton Solothurn den lokalen Politikern aufzeigen, dass sie nicht alleine gelassen werden.

Finden derartige Kurse im Solothurnischen jedes Jahr statt, ist dies im Baselbiet jeweils nur zu Beginn einer Amtsperiode der Fall. «Wir möchten das jedoch ändern und sie auch jährlich durchführen», sagt Miriam Bucher, Leiterin der Stabsstelle Gemeinden beim Kanton Baselland. Der Kanton organisiert die Anlässe zusammen mit dem Verband Basellandschaftlicher Gemeinden. Die Kurse sind vielfältig: Neue Baselbieter Gemeinderäte und Behördenmitglieder können etwa Einblicke in die Ressorts Verkehr und Sicherheit, Gesundheit und Alter sowie Raumplanung und Bauen erhalten.