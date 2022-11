Wahlkampfauftakt der Baselbieter SVP in Pratteln

Kuspo Pratteln Wahlkampfauftakt der Baselbieter SVP: Ein bundesrätlicher Werbespot für Sandra Sollberger Die SVP lancierte mit Bundesrat Ueli Maurer den Baselbieter Wahlkampf und schwor die Basis auf die Bürgerliche Allianz ein. Tobias Gfeller 11.11.2022, 08.55 Uhr

Ueli Maurer lobte die Regierungsratskandidatin Sandra Sollberger in den höchsten Tönen. Archivbild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

«Linksgrün hat mit ihrer Selbstmordpolitik Zustände geschaffen, die die Schweiz zerstören.» Parteipräsident Dominik Straumann eröffnete am Donnerstagabend mit markigen Worten den offiziellen Wahlkampfauftakt der Baselbieter SVP im Kultur- und Sportzentrum Kuspo in Pratteln. Die Bevölkerung sei angelogen worden und stehe heute vor einem Scherbenhaufen, fuhr Straumann mit Blick auf die Strom- und Energieversorgung fort.

Die Baselbieter SVP will mit Nationalrätin Sandra Sollberger am 12. Februar den Sitz von Thomas Weber in der Baselbieter Regierung verteidigen. «Richtig wählen heisst zwei Linien leer lassen», forderte Straumann die SVP-Basis mit Hinweis auf die Bürgerliche Allianz mit Anton Lauber (Die Mitte) und Monica Gschwind (FDP) auf.

Maurer als Unterstützung

Die Baselbieter SVP erhielt in Pratteln prominente Unterstützung. Bundesrat Ueli Maurer referierte über den Zustand der Schweiz, unterstrich die Bedeutung der Unabhängigkeit und der Sicherheit und äusserte Sorgen bezüglich Zuwanderung. Belagert wie ein Popstar nahm sich der Schweizer Finanzminister Zeit für ein Gespräch mit dieser Zeitung.

Dabei lobte er Regierungsratskandidatin Sandra Sollberger in den höchsten Tönen. Sie sei «sehr pragmatisch», in Bundesbern bestens vernetzt und eine, die mit allen reden kann. Ueli Maurer ist überzeugt, dass Sollberger den Sprung von der Parlamentspolitikerin zur Regierungsrätin schaffen würde. «Es sind klar zwei verschiedene Rollen. In der Exekutive muss man manchmal seine Meinung unterdrücken. Aber wenn ich den Sprung jemandem zutraue, dann Sandra.»

Sollberger als Glücksfall für den Kanton?

Nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur hagelte es vor allem aus linken Kreisen scharfe Kritik an Sandra Sollberger. Es hiess, sie politisiere im Nationalrat auf einer Linie mit dem Zürcher SVP-Hardliner Roger Köppel. Für den Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber, der in einem Referat für die Senkung der Vermögenssteuern warb, sind die Vorwürfe gegenüber Sollberger «unfair», wie er gegenüber dieser Zeitung klarmachte. «Was man immer vergisst, wir machen kantonale Politik für die Region. Das kann man nicht mit der Politik im Nationalrat vergleichen.»

Auch Monica Gschwind, die in ihrem Auftritt über die Bedeutung der Bürgerlichen Allianz sprach, betonte diesen Unterschied und zeigt sich überzeugt, dass Sollberger den Rollenwechsel problemlos schaffen würde. «Sie bringt grosse politische Erfahrung mit. Von ihrem Netzwerk nach Bundesbern und ihren Beziehungen in alle Bundesämter könnte der Kanton enorm profitieren.»

Die Bürgerliche Allianz stehe für Stabilität und Kontinuität, versicherte Gschwind und erinnerte an die Schwierigkeit des Regierens, wenn eine grössere Partei in der Opposition ist. Zum Abschluss ihrer Ansprache rief die FDP-Regierungsrätin in Richtung der SVP-Regierungsratskandidatin: «Liebe Sandra Sollbeger, wir freuen uns auf dich.»

Sollberger würde Herzog wählen

Sandra Sollberger stellte sich in lockerer Art und Weise – natürlich vorbereitet – im Gespräch mit dem abtretenden Regierungsrat Thomas Weber selber vor und verriet dabei, dass sie Eva Herzog in den Bundesrat wählen werde, falls sie es aufs SP-Ticket schafft.

Mit Sandra Sollberger soll es der Bürgerlichen Allianz gelingen, ihre Mehrheit in der fünfköpfigen Baselbieter Regierung zu verteidigen. Im Landrat will die SVP nach den markanten Verlusten 2019 wieder stärkste Kraft werden, kündigte Parteipräsident Dominik Straumann an.