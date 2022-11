Letzter Lebensmittelladen im Prattler Dorfkern stirbt.

Lädelisterben Nach Boom in der Pandemie: Letzter Lebensmittelladen im Prattler Ortskern macht dicht Noch während Corona standen die Leute vor dem «Lädeli im Dorf» Schlange. Doch inzwischen ist der Umsatz so schlecht, dass es schliessen muss. Michel Ecklin 01.11.2022, 05.00 Uhr

Schön, aber kaum mehr ein Ort zum Einkaufen: der alte Prattler Dorfkern. Bild: Roland Schmid

Noch während der Corona-Epidemie blühte «s Lädeli im Dorf» im Prattler Ortskern. «Die Leute standen Schlange, weil man sonst nirgends hin konnte», sagt Stefan Bielser, der den Laden zusammen mit seiner Frau Barbara betreibt.

Vergangenes Jahr investierten die beiden in die Erweiterung des Ladens. Sie bieten dort lokale Frischwaren an, aber auch Güter für den alltäglichen Bedarf. Die Stammkundinnen und -kunden kommen aus dem Quartier. Es kaufen aber auch Menschen ein, die beim Posten in einem grossen Supermarkt etwas vergessen haben.

Die Margen wurden immer kleiner

Der Optimismus im vergangenen Jahr war verfrüht. Am kommenden Samstag um 12 Uhr schliesst das Dorflädeli, und zwar definitiv. Stefan Bielser erklärt den Entscheid so:

«Die Leute fehlen, ganz einfach. Warum, weiss ich auch nicht so genau.»

Sicher ist: Den Lieferanten müsse er immer höhere Preise zahlen, und sie liefern nur noch grosse Mengen. Das drückt die Margen und schafft mehr Ausschuss wegen abgelaufener Lebensmittel. Zudem steigen die Nebenkosten wegen der teureren Energie. Neulich musste er die Öffnungszeiten einschränken – was wiederum einige Kunden verärgerte, die vor verschlossenen Türen standen.

Ladenbesitzer arbeitete gratis

Jetzt ist der Umsatz so stark gesunken, dass die beiden die Reissleine ziehen –rechtzeitig, bevor sie die Lieferanten nicht mehr bezahlen können und Schulden haben. «Ich verdiene gerade noch genug, um mein Personal zu entlöhnen», sagt Bielser. «Ich selber arbeite in letzter Zeit gratis.»

Was ihn am meisten ärgert: Seitdem die Schliessung bekannt geworden ist, hört er immer wieder von Leuten, für die der Laden nur ein Lückenbüsser war: «Das könntet ihr doch nicht machen.» Bielser findet:

«Wären all diese Leute doch alle mehr zu uns gekommen. Jetzt ist es dafür zu spät.»

Damit gibt es ab kommender Woche im Prattler Dorfkern keinen einzigen Lebensmittelhändler mehr. Abgesehen von der Filiale einer regional tätigen Bäckerei existieren rund um den Schmittiplatz nur Läden, die keine Laufkundschaft generieren, wie Bielser bedauert.

Die Bielsers bleiben aber in Pratteln tätig. Unverändert beliefern sie Firmen mit Lebensmittelkörben, organisieren Caterings und die beliebten Raclette-Plausche auf ihrem Hof. Auch der beliebte Weihnachtsbaumverkauf wird weitergeführt.