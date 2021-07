Lärmschutz Die A22 in Lausen wird noch jahrelang für viel Lärm sorgen Obwohl sich die Gemeinde seit Jahren mit Nachdruck für eine Sanierung einsetzt, ist noch nichts passiert. Der Bund, per 2020 zuständig, ist weiterhin dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. Tomasz Sikora 22.07.2021, 05.00 Uhr

Die A22 bei Lausen hat zwar einen Flüsterbelag, Lärm macht sie aber nach wie vor. Bild: Roland Schmid

Peter Aerni ist unzufrieden. Schon lange. Bereits 2017 sagte er gegenüber dieser Zeitung: «Für Lausen ist der Zustand unhaltbar, aber es passiert einfach nichts», so der Lausner Gemeindepräsident. Gemeint ist die Situation an der A22.

Ihr Zustand ist nicht nur schlecht, sondern überschreitet laut Aerni seit dem 31. März 2018 sogar gesetzliche Lärmgrenzwerte. Inzwischen hat der Kanton einen Flüsterbelag auf die Strasse gezogen. Für Aerni ist es damit nicht getan: «Diese Massnahme genügt nicht, aber die finanzielle Lage des Kantons liess keine grösseren Sanierungen zu.»



Bund räumt ein: Es braucht mehr Geld für den Unterhalt

Das Thema Lärm bewegt die Gemüter an der A22 seit Jahrzehnten. Bereits 1976 wurde die Angelegenheit im Landrat im Rahmen eines Vorstosses behandelt. Per Januar 2020 hat der Bund rund 400 Strassenkilometer von den Kantonen übernommen, darunter auch die sanierungsbedürftige A22 zwischen Pratteln und Sissach.

Dass er mehr Gelder in die Strassen wird investieren müssen, war dabei klar, obwohl der Gesamtzustand des Strassennetzes für «gut» befunden wurde. Schon im Dezember 2018 erklärte das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung: Man rechne damit, dass nicht zuletzt wegen dieser Erweiterung in Zukunft tendenziell mehr Geld in den Strassenunterhalt investiert werden müsse.

Trotz dieses Bekenntnisses ist in Laufen nicht viel geschehen. Entsprechend unzufrieden ist Gemeindepräsident Aerni: «Der gesetzliche Rahmen ist klar, der Stichtag vom 31. März 2018 gilt weiterhin.» Dennoch sei Lausen nicht an einem Rechtsstreit mit dem Bund interessiert, sondern wolle lösungsorientiert und zeitnah mit dem Astra zusammenarbeiten. «Alles andere ist nicht zielführend», gibt sich Aerni konstruktiv.

Lärmgrenzwerte seit Jahren nicht eingehalten?

Auf Anfrage der bz lässt Samuel Hool, Sprecher des Astra bei der zuständigen Filiale in Zofingen, den Vorwurf nicht gelten, wonach gesetzliche Lärmgrenzwerte nicht eingehalten würden. Der Termin beziehe sich auf «Erstsanierungen eines Strassenabschnittes». Diese habe der Kanton bei der A22 eingehalten. Im Rahmen der Zustandserfassung werde nun der Handlungsbedarf für allfällige «Nachsanierungsmassnahmen» geprüft, so Hool.

Das Astra verschafft sich einen Überblick über die zusätzlichen Strassen. Vieles bleibt aber auch über anderthalb Jahre nach Übernahme durch den Bund weiterhin unklar. Welche Massnahmen an den neuen Strassen vom Bund wo und wann realisiert werden, steht weiterhin in den Sternen. Astra-Sprecher Samuel Hool:

«Nun werden über die Bestandsaufnahme die Lage beurteilt und entsprechend wo nötig Massnahmen ausgearbeitet.»

Sieben weitere laute Jahre

Auf die Frage nach Zahlen, Daten und Fakten gibt sich das Astra zugeknöpft. Für Details zu den einzelnen Vorhaben sei es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, so Astra-Sprecher Hool. Dass auch weiterhin keine Nägel mit Köpfen gemacht werden dürften, ist Gemeindepräsident Aerni klar. Er gehe davon aus, dass die Bestandsaufnahme bis zu zwei Jahre in Anspruch nehmen dürfte, mutmasst der Gemeindepräsident, und er fügt an:

«Durch meine Erfahrung bei baulichen Massnahmen in der Gemeinde gehe ich davon aus, dass vom Beginn der Planung bis zur vollständigen Umsetzung weitere fünf Jahre vergehen dürften.»

Den Lausnerinnen und Lausnern könnten also insgesamt mindestens sieben weitere lärmgeplagte Jahre bevorstehen. Gemeindepräsident Aerni will dennoch nicht aufgeben: «Wir üben konstant Druck aus und fragen immer wieder nach dem Stand der Dinge. Wer dranbleibt, der wird gehört.»