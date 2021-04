Lärmschutz

Die Autobahn A22, die per 1.1.2020 vom Kanton Baselland an den Bund überging, dient als Umfahrungsstrasse primär der Verkehrsentlastung Liestals. Was wohl noch fünf bis zehn Jahre auf sich warten lässt, ist eine Lärmsanierung durch den Bund.

Michael Nittnaus 14.04.2021, 18.19 Uhr