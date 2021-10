Untere Hauensteinstrasse: Die gefährlichste Strecke des Kantons

Untere Hauensteinstrasse Die gefährlichste Strasse des Kantons: Was gegen den Unfall-Hotspot in Läufelfingen unternommen wird 22 Unfälle in fünf Jahren – in einer Kurve in Läufelfingen befindet sich der Unfall-Hotspot des Kantons. Weshalb? Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Der Hotspot befindet sich in der Adliker-Kurve. Kenneth Nars / BLZ

Ortsansässige befahren sie gekonnt, die Untere Hauensteinstrasse. So auch an diesem Morgen im Herbst: Mit Tempo 80 fahren viele Autos mit Baselbieter oder Solothurner Nummernschildern über den Pass, bremsen und schalten routiniert vor den engen Kurven, bevor sie wieder Gas geben. Die heute fahrende Wischmaschine wird überholt, dabei wird auch mal eine durchgezogene Linie ignoriert.

Trotz des herbstlichen Nebels, der sich – wie oft auf dem Hauenstein – in dicken Wolken über die Strasse legt, überholen gewisse Fahrer ein langsamer fahrendes Auto mit Zürcher Nummernschild. Der Fahrer, ein älterer Mann, hupt sie an. «Spinnt ihr eigentlich, hier 80 zu fahren?», scheint er zu fragen, als er dabei die Hände in die Luft wirft.

Tatsächlich kann man, nimmt man die Strasse regelmässig unter die Räder, schnell vergessen, wie gefährlich sie sein kann. Enge Kurven folgen auf Strassenabschnitte mit Tempo 80, Bäume, Felswände und der morgendliche Nebel versperren einem die Sicht. Hinzu kommt die Sanierung der Unteren Hauensteinstrasse, aufgrund derer die Fahrstreifen derzeit verschoben sind.

Besonders donnerstags sind ausserdem Dutzende Motorräder auf der Strasse unterwegs. Auf der anderen Seite des Hauensteins findet dann im Trimbacher «Isebähnli» ein Motorradtreffen statt – laut Website des Restaurants das grösste regelmässige Motorradtreffen Europas.

Die Passstrasse mit den meisten Unfällen

Dass es auf Passstrassen wie dieser immer wieder zu Unfällen kommt, erstaunt kaum. Auch die Gempenstrasse ist bekannt für Geschwindigkeitsübertretungen und Unfälle (siehe Box unten). Deswegen hat SP-Landrat Jan Kirchmayr die Interpellation «Geschwindigkeitsübertretungen und Lärmimmissionen an Pass- und ‹Ausflugs›-Strassen im Baselbiet» eingereicht. Wie die Antwort der Regierung nun zeigt, ist die Untere Hauensteinstrasse der Unfallhotspot des Kantons.



Zwischen 2016 und 2020 kam es dort zu 22 Verkehrsunfällen. Zum Vergleich: An der Hauptstrasse in Langenbruck gab es im selben Zeitraum 13 Unfälle, auf der Hauptstrasse in Läufelfingen und der Lützelstrasse in Röschenz je 10, auf der Challstrasse in Röschenz sowie der Delsbergerstrasse in Laufen je 9 und auf der Delsbergstrasse in Liesberg einen Unfall. Dies sind die sieben Pass- und Ausflugsstrassenabschnitte, bei welchen der Regierungsrat von einer hohen Frequentierung – besonders an schönen Tagen – spricht. Die Untere Hauensteinstrasse schlägt deutlich aus.



Kurve macht die Strecke zum Hotspot

Von den 22 Unfällen, zu denen es in den fünf Jahren kam, geschahen 14 in der Einmündung in die Hauptstrasse Richtung Wisen. Diese befindet sich direkt in einer Kurve. Neun der Unfälle waren ausserdem Einbiegeunfälle, einer war ein Abbiegeunfall ­– «es ist also dieser eine Hotspot, der die überdurchschnittliche Unfallrate auf der Hauensteinstrecke verursacht», sagt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Baselbieter Polizei. Bei den restlichen Unfällen handelte es sich um neun Schleuder- oder Selbstunfälle, zwei Überholunfälle und eine Frontalkollision. Der Hotspot ist also nicht die Strasse per se, sondern die Kurve, in der Autofahrende ins Solothurnische Wisen abbiegen können.



Wie die Regierung in der Antwort schreibt, soll sich das ändern: Mit der laufenden Sanierung der Unteren Hauensteinstrasse sollen auch Massnahmen zur Behebung des Unfallschwerpunkts umgesetzt werden.

Neue Velospur und niedrigeres Tempo

Wie Andrea Bürki, Mediensprecherin der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), auf Anfrage erklärt, handelt es sich dabei einerseits um Massnahmen an der Einfahrt zur Wisenstrasse. Aus der ehemaligen Kriechspur zur Einfahrt soll eine Einspurstrecke werden: «Somit erhält der Verkehr, der nach links abbiegt, eine eigene Spur», so Bürki. Diese Massnahmen sind das Resultat einer Analyse der Polizei und der Verkehrstechniker des Tiefbauamts Baselland. Die Einspurstrecke soll zudem künftig rechtwinkliger angelegt werden, wodurch sie übersichtlicher wird.



Velofahrerinnen und Velofahrer erhalten ausserdem bergwärts eine eigene Velospur. Weiter wird in der Kurve nach der Sanierung ein Tempolimit von 60 km/h gelten. Auf der restlichen Strecke bleibt das Limit bei 80 km/h.

Auch die Leitplanken zwischen der sogenannten Adliker-Kurve und der Bockmattkurve, die sich einige hundert Meter weiter Richtung Hauenstein befindet, der neu geltenden Norm angepasst. Wie Bürki erklärt, wird dadurch der Abstand zwischen den einzelnen Pfosten geringer. «Im Gegensatz zu den früheren Leitplanken wird ein Fahrzeug bei einem Aufprall nicht mehr zurückgeschleudert. Dies dient der Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmenden, insbesondere auch den Motorradfahrern.»

Gempen-Unfallfahrer am 20. Oktober vor Gericht Im Juli 2019 war ein damals 23-jähriger Jungunternehmer auf Probefahrt mit einem 250 000 Franken teuren McLaren 570S Spider auf der Gempenstrasse in Dornach unterwegs. Er fuhr bergwärts Richtung Gempen, als es zu einer Frontalkollision mit einem 38-jährigen, korrekt fahrenden Velofahrer kam, der dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Der Velofahrer lag nach dem Unfall im künstlichen Koma. Nun steht der Verhandlungstermin für den Autofahrer fest: Der Mann wird sich am 20. Oktober vor dem Amtsgericht Dorneck-Thierstein in Dornach verantworten müssen. Angeklagt ist er wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, evtl. schwerer Körperverletzung in echter Idealkonkurrenz zur Gefährdung des Lebens, Gefährdung des Lebens und mehrfacher qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln. (ksp)