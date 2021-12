Lampenberg Familien-Drama endet tödlich: Junger Mann erschiesst Verwandten ‒ und wird von der Polizei gefasst Ein Einfamilienhaus, zwei Verwandte, ein Schuss. Eine Tragödie erschüttert Lampenberg in der Nacht auf Dienstag. Doch keine 24 Stunden später wird der Täter festgenommen, ohne sich zu wehren. Sharleen Wüest und Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 28.12.2021, 20.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Tatort wurde grossräumig abgesperrt. Juri Junkov

Vögel zwitschern in den Baumkronen, ab und an schlängelt sich ein Auto durch das 500-Seelen-Dorf. Das verregnete Lampenberg scheint schon fast verdächtig ruhig.

Ganz in der Nähe bei der Mehrzweckhalle ist alles anders: Es herrscht Hektik. Journalisten laufen durchs Dorf. Halten ein Mikrofon hin. Zücken die Kamera. Grund dafür ein Schuss, der in einem Tötungsdelikt endete.

Zum Vorfall kam es in der Nacht auf Dienstag kurz vor 22 Uhr in einem Einfamilienhaus am Steinenweg. Eine Drittperson habe die Schussabgabe gehört und die Polizei verständigt. Diese ist umgehend im Grossaufgebot ausgerückt – und fand einen 54-jährigen Mann leblos vor. Vom mutmasslichen Täter, einem 23-jährigen Mann, fehlte zunächst jede Spur.

Gaugler: «Verletzungen deuten auf Schussverletzungen hin»

Lampenberg verwandelte sich im Dunkeln in die Kulisse einer Krimiserie. Zwischen dreissig und fünfzig Personen haben die Ermittlungen in den unterschiedlichsten Funktionen unterstützt. Eine lange Nacht für die Polizei, Staatsanwaltschaft und Sanität, und bis etwas Ruhe eingekehrt, sollte es noch fünfzehn Stunden dauern.

Als Adrian Gaugler, Mediensprecher der Kantonspolizei Baselland, am Dienstag vor Ort vor die Medien trat, war der Täter noch immer auf der Flucht. Weitere Informationen liessen auf sich warten. Gaugler konnte zunächst nur bestätigen, dass der Täter in einem familiären Verhältnis zum Opfer steht. Die beiden hätten im selben Haus gewohnt. Die Frage, ob es sich dabei um Vater und Sohn handelt, wird nicht kommentiert. Gaugler ergänzt: «Zum Motiv können wir uns nicht äussern. Es ist Gegenstand laufender Ermittlungen.» Auch zur Tatwaffe schwieg er grösstenteils. Ausser, dass er sagt: «Die Verletzungen beim Opfer deuten jedoch auf Schussverletzungen hin.»

Polizeisprecher Adrian Gaugler: «Wir gehen davon aus, dass wir den Täter festnehmen konnten.» Juri Junkov

Ein Helikopter zieht über dem Dorf seine Kreise. Meist ist er durch Wolken getarnt und macht sich einzig durch die brummenden Geräusche bemerkbar. Zwei Anwohnerinnen fahren den Steinenweg hinauf. Weit kommen sie nicht, denn der Tatort wurde grossflächig abgesperrt. Ein Polizist weist die beiden weg. Sagt ihnen, sie sollen es später erneut probieren. Er könne sie nicht durchlassen. Die beiden Frauen könnten zwar einen Umweg fahren, ganz so behaglich scheint es ihnen dabei aber nicht zu sein: «Das will ich nicht. Man weiss ja nicht, ob er noch durch die Gegend streift», sagt die eine. Damit spricht sie den mutmasslichen Täter an. Also steigen die beiden zurück ins Auto und fahren davon.

Täter floh bewaffnet, doch Polizei sah für Dritte keine Gefahr

Adrian Gaugler räuspert sich und wendet sich nur kurze Zeit nach der beendeten Pressekonferenz wieder an die Anwesenden. Neuigkeiten. «Ich habe in diesem Moment erfahren, dass wir im Gemeindegebiet eine verdächtige Person anhalten und festnehmen konnten», sagt er. Offiziell bestätigt sei noch nichts, doch die Person passe auf die Beschreibung. Gaugler sagt: «Wir gehen davon aus, dass wir den Täter festnehmen konnten.» Die verdächtige Person sei zum Zeitpunkt der Festnahme zwar bewaffnet gewesen, habe jedoch keinen Widerstand geleistet. Zur Art der Waffe machte die Polizei keine weiteren Angaben. Ein Hinweis einer Drittperson führte die Polizei zum mutmasslichen Täter.

Dass sich der 23-Jährige bewaffnet auf die Flucht gemacht hat, war auch für die Polizei neu. Doch schon vor der Bestätigung konnte dies nicht ausgeschlossen werden – und doch habe für die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt akute Gefahr bestanden, schrieb die Polizei in ihrer Medienmitteilung. Wie das? «Wir kamen aufgrund unserer Ermittlungen zu diesem Schluss», sagt Gaugler.

Unverpixeltes Fahndungsfoto sorgt für Gesprächsstoff

Mit der Festnahme wurde auch die Fahndung eingestellt. Das grosse Einsatzleitungsfahrzeug schlängelt die Höhe hinunter, dicht gefolgt von einem zweiten Polizeiwagen. Auch das Brummen des Helikopters ist verstummt. Doch das Thema ist noch lange nicht abgeschlossen. Die Identifizierung müsse nun nach Angaben der Polizei formell stattfinden. Gesucht wurde ein junger, schlanker Mann, der ungefähr 188 Zentimeter gross ist. Zum Tatzeitpunkt habe er eine dunkelblaue Winterjacke, schwarze Hosen und schwarze Schuhe getragen. Gesucht hat ihn die Polizei unter anderem mit einem Fahndungsfoto, auf welchem er in Armeekleidung zu sehen ist. Gaugler betont: «Dabei handelt es sich um ein rein zufälliges Foto, welches uns zur Verfügung gestellt wurde. Die Geschehnisse haben nichts mit der Armee zu tun.»

Ein Grossaufgebot in Lampenberg: Einsatzkräfte der Polizei und Forensik am Tatort. Keystone/Michael Buholzer

Dass der mutmassliche Täter auf dem Fahndungsbild klar erkennbar ist, sorgte für Gesprächsstoff. Michael Lutz von der Staatsanwaltschaft Baselland sagt gegenüber «Blick»: «Wir haben mit einem unverpixelten Bild gefahndet, da es sich um ein mutmassliches Tötungsdelikt handelt.» Aufgrund der Schwere des Delikts sei direkt mit einem Bild nach dem mutmasslichen Täter gesucht worden, ohne zuvor eine Beschreibung zu publizieren.

Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaft

Noch eine andere Information machte schnell die Runde. Der mutmassliche Täter sei Mitglied in einem regionalen Schützenverein und habe bereits in jungen Jahren an Wettkämpfen teilgenommen. Der betroffene Verein bestätigte dies auf Anfrage, möchte aber vorerst keinen Kommentar abgeben.

Ein schweres Delikt, welches in einem Familiendrama endet, wühlt auf. Vor allem in einem kleinen Dorf, in dem jeder jeden kennt. Den Anruf der bz nimmt die Gemeindepräsidentin von Lampenberg, Charlotte Gaugler, mit bewegter Stimme entgegen. Doch zum Vorfall möchte sie sich aus Rücksichtnahme gegenüber den Angehörigen nicht äussern.

Der genaue Tathergang ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Baselland. Beim Zwangsmassnahmengericht werde eine Untersuchungshaft beantragt, teilt die Polizei am späteren Nachmittag mit. Es ist die letzte offizielle Information nach einem langen Tag für die Einsatzkräfte. Kehrt nun wieder Ruhe ein in Lampenberg?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen