Denkzettel für Kathrin Schweizer bei Präsidiumswahlen Baselland

Land- und Regierungsrat Die Spitzen der Baselbieter Politik glanzvoll gewählt ‒ nur Kathrin Schweizer mit Denkzettel Die neue Landratspräsidentin Regula Steinemann, ihre beiden Vize Lucia Mikeler und Pascal Ryf sowie der neue Regierungspräsident Thomas Weber erzielten gute Resultate. Nur bei dessen Vize Kathrin Schweizer von der SP wurden 15 Stimmen leer eingelegt. Michael Nittnaus 24.06.2021, 18.36 Uhr

Das ist für die kommenden zwölf Monate die politische Spitze des Baselbiets: v.l. Pascal Ryf (CVP, 2. Vizelandratspräsident), Lucia Mikeler (SP, 1. Landratsvizepräsidentin), Regula Steinemann (GLP, Landratspräsidentin), Thomas Weber (SVP, Regierungspräsident), Kathrin Schweizer (SP, Vizeregierungspräsidentin). zvg Landeskanzlei / Jan Geerk

In der Zeit vor Corona dominierten die Wahlen der Landrats- und Regierungspräsidien jeweils den letzten Sitzungstag vor der Sommerpause. Dies mitunter deshalb, weil es im Anschluss immer direkt ans Landratspräsidentenfest ging. Dieses findet heuer aber wegen der Pandemie voraussichtlich erst am 26. August in Füllinsdorf statt.