Verteilung von Geldern aus Stadt und Land für Hilfsprojekte

Land und Stadt Mehr als drei Millionen Franken: So werden die Gelder auf verschiedene Hilfsprojekte verteilt Zwei Millionen Franken aus der Stadt, mehr als eine Million vom Land: Die beiden Kantone unterstützen insgesamt fast 30 Hilfsprojekte im Ausland. Doch wie funktioniert die Verteilung der Gelder?

Der Kanton Basel-Stadt unterstützt 2021 ein Projekt des SOS-Kinderdorf in Niger mit 30'000 Franken: Damit sollen Kinder besser gefördert und ausgebildet werden. zvg/SOS-Kinderdorf

Die Verringerung von Mädchenbeschneidungen in Mali, die Errichtung von zwei einstöckigen Duplex-Klassenzimmern auf den Philippinen, die berufliche Aus- und Weiterbildung im kosovarischen Bezirk Gjakova – zehn Projekte der ausländischen Entwicklungszusammenarbeit hat der Baselbieter Regierungsrat vergangene Woche genehmigt. Für die Jahre 2021 bis 2024 wurden insgesamt 1,672 Millionen bewilligt, davon 624'000 Franken für das laufende Jahr. Dazu kommen 458'000 Franken an in den Vorjahren bereits zugesicherten Projektbeiträgen.

Die Beiträge stammen aus dem Swisslos-Fonds, aus dem jährlich 1,2 Millionen Franken für Projekte der ausländischen Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe bereitgestellt werden. Einen Posten im ordentlichen Budget des Kantons gibt es, im Gegensatz zum Stadtkanton, nicht. Dieses Jahr wurden 1'082'000 Franken bewilligt.

«Es bleibt also noch etwas Reserve, damit auf Nothilfe-Appelle wegen Katastrophen und ähnliches reagiert werden kann»,

sagt Heidi Scholer, Verwalterin des Baselbieter Swisslos-Fonds.

Motto lautet «Hilfe zur Selbsthilfe»

Ein roter Faden scheint bei den unterstützten Projekten nicht vorzuliegen. Sowohl geografisch als auch thematisch sind sie teils weit voneinander entfernt. «Die Projekte befassen sich in der Regel mit Bildung, Gewaltprävention, medizinischer Grundversorgung, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit, alle mit dem Leitgedanken ‹Hilfe zur Selbsthilfe›», erklärt Heidi Scholer. Dazu kommen einmalige Infrastrukturen. Jährliche Schwerpunkte setze der Kanton jedoch nicht.

Es wird einzig darauf geachtet, dass die zur Verfügung stehenden Mittel gleichmässig auf die Kontinente verteilt werden – so kommt es, dass die Auswahl, welche die Sicherheitsdirektion trifft und dem Regierungsrat unterbreitet, so durchmischt ist. Es werde mit schweizerischen Nichtregierungsorganisationen zusammengearbeitet, zum Teil auch mit kleineren Hilfswerken, die aus der Baselbieter Bevölkerung heraus entstanden sind.

Baselland will kein Giesskannenprinzip anwenden

Diejenigen Projekte, die die Sicherheitsdirektion dieses Jahr gewählt hat, erhalten auch alle unterschiedlich viel Geld: Die Beträge liegen zwischen 10'000 Franken (Hüttenumbau für Flüchtlingsfamilien in der Dominikanischen Republik) und 400'000 Franken, verteilt auf vier Jahre (Wirtschaftlicher Erfolg für Kakao- und Honigproduzenten in Uganda).

«Der Regierungsrat hat sich dafür ausgesprochen, in der ausländischen Entwicklungszusammenarbeit kein Giesskannenprinzip anzuwenden»,

erklärt Scholer, «sondern jeweils einige wenige Projekte und Programme schwergewichtig mitzufinanzieren, zum Teil über mehrere Jahre». Die Höhe der jeweiligen Unterstützung sei dabei projektbezogen, so Scholer – Pauschalbeträge für Organisationen gibt es keine.

100 Gesuche pro Jahr

Beide Basel gehören im nationalen Vergleich zu den Kantonen, die am meisten in Entwicklungshilfe investieren. Laut Sabine Horvath, Leiterin der Abteilung Aussenbeziehungen des Kantons Basel-Stadt, rangieren die Kantone in Bezug auf die Gesamtausgaben gemäss den Zahlen vom Jahr 2019 hinter Genf, Zürich, Bern, Freiburg und Waadt auf dem 6. Rang (Basel-Stadt) und 8. Rang (Baselland).

Anders als in Baselland hat der Kanton Basel-Stadt für die Entwicklungszusammenarbeit einen eigenen Budgetposten. Diese zwei Millionen werden jährlich von der Kommission für Entwicklungszusammenarbeit verteilt. Zwei Mal pro Jahr kommt diese zusammen und wägt die Gesuche der Hilfsorganisationen gegeneinander ab.

«Inhaltlich fokussiert der Stadtkanton stark auf die Verbesserung der Lebensumstände der Ärmsten und marginalisierten Bevölkerungsgruppen»,

so Horvath. Gleichzeitig laufe die Soforthilfe bei Krisen- oder Katastrophenfälle über den kantonalen Swisslos-Fonds.

Pro Jahr erhält Basel-Stadt rund 100 Projektanträge. Laut Horvath kann gut die Hälfte unterstützt werden. «Je nach Projekt und dem Kreis der Begünstigten variiert die Beitragshöhe zwischen 10'000 und 300'000 Franken. Wichtig ist, dass die eingesetzten Mittel bei den Menschen vor Ort eine Wirkung zeigen», so Horvath weiter. Schwerpunktprojekte der Stadt seien das Spitalprojekt des Tropeninstituts in Ifakara, Tansania, sowie ein Kooperationsprojekt von Iamaneh Schweiz und Terre des Hommes Schweiz.

Unterstützte Projekte in Baselland Wirtschaftlicher Erfolg für Kakao- und Honigproduzenten in Uganda 2021-2024: 400'000 Franken

Vorschulbildung für marginalisierte Kinder in Soachá, Kolumbien 2021-2023: 240'000 Franken

Ländliche Unterstützung im Kothakota-Cluster in Südostindien 2021-2023: 222'000 Franken

Berufliche Aus- und Weiterbildung im Bezirk Gjakova, Kosovo 2021-2022: 190'000 Franken

Mädchenbeschneidungen verringern in Mali 2021-2023: 150'000 Franken

Aufbau Gesundheitsstation und Ausbau der medizinischen Versorgung auf Bali: 140'000 Franken

Errichtung von zwei einstöckigen Duplex-Klassenzimmern auf den Philippinen: 130'000 Franken

Madagaskar, Ernährungssicherheit für Bäuerinnen und Bauern im Hochland: 100'000 Franken

Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt im Gazastreifen 2021-2023: 90'000 Franken

Hüttenumbau für Flüchtlingsfamilien in der Dominikanischen Republik: 10'000 Franken