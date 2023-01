Landfasnacht 2023 Sissach gibt die Richtung vor, Oberdorf freut sich über die neue Waldenburgerbahn So langsam, aber sicher lassen die Fasnachtsgesellschaften die Katze aus dem Sack: Nun sind auch die Sujets der Fasnacht 2023 von Oberdorf, Sissach und Muttenz bekannt. Simon Tschopp 04.01.2023, 17.12 Uhr

Oberdorf

«S’Tal erstrahlt in neuem Glanz»: Die Plakette der Oberdörfer Fasnacht. Bild: zvg

Dass das Motto der Fasnacht von Oberdorf mit der neuen Waldenburgerbahn (WB) zu tun haben wird, kommt kaum überraschend. «S’Tal erstrahlt in neuem Glanz» heisst das Sujet. Glänzen könne das WB-Tal jedoch nicht nur in dieser Hinsicht, schreibt das Oberdörfer Fasnachtskomitee dazu.

«Im September wurde durch die Fasnachtsvereine des Waldenburgertals entschieden, die Fasnacht in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.» Die «kleine und feine Fasnacht» soll wieder aufleben und nach neuem Konzept stattfinden. Die Plakette hat Lars Cserpnyak aus Waldenburg geschaffen.

Sissach

«In die richtigi Richtig»: Die Plakette der Sissacher Fasnacht. Bild: zvg

«In die richtigi Richtig» lautet das Sujet der Sissacher Fasnacht 2023. Auf der Plakette, von Jörg Leipner entworfen, streckt der Waggis seinen Arm aus und zeigt in die für ihn richtige Richtung. Damit wird auf den Versuch mit dem Einbahnregime in der Begegnungszone von Sissach hingewiesen, was im Vorfeld für hitzige Diskussionen und rote Köpfe gesorgt hat.

Für die Fasnachtsgesellschaft bedeutet das diesjährige Motto aber noch viel mehr: «Endlich gehts für uns Fasnächtler wieder in die gewohnten Bahnen, ohne coronabedingte Auflagen und Einschränkungen. Wir dürfen unsere Jahreszeit wieder voll ausleben», ist in einer Mitteilung zu lesen.

Muttenz

«Mir sammle wyter»: Die Plakette der Muttenzer Fasnacht. Bild: zvg

Das Motto der bevorstehenden Muttenzer Fasnacht heisst «Mir sammle wyter». Weitere Informationen zum Sujet waren vorerst nicht zu erhalten.