Landfasnacht «Zrugg zur Gmeindsversammlig»: Das ist die Plakette zur Allschwiler Fasnacht 2023 Das Motto der Fasnacht, die in diesem Jahr vom 19. bis 22. Februar stattfindet, soll dazu anregen, das in Allschwil praktizierte Modell des Einwohnerrats zu überdenken. Die Plaketten sind bereits im Verkauf. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 03.01.2023, 11.40 Uhr

So sieht die neue Plakette der Allschwiler Fasnacht aus. Bild: zvg

Am Montagabend wurde das Geheimnis um das Motto und die dazugehörige Plakette in Form einer Senftube zur Allschwiler Fasnacht 2023 gelüftet. «Zrugg zur Gmeindsversammlig» – so lautet das Motto, das dazu anregen soll, das in Allschwil praktizierte Modell des Einwohnerrats zu überdenken. «Ist der Einwohnerrat in Allschwil nach 50 Jahren mitten in der Midlife-Crisis?» und «Ist die Zeit des Allschwiler Parlaments abgelaufen?» sind zwei zentrale Fragen, die die Organisatoren in ihrer Mitteilung stellen.