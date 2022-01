Baselland: Alt-Landräte der SVP wollen zurück ins Parlament

Die Rücktrittsankündigung von Grünen-Landrat Bálint Csontos vor zehn Tagen erfolgte gegen den Trend. Denn seit Legislaturbeginn am 1. Juli 2019 haben vor ihm erst vier Landrätinnen und Landräte ihren vorzeitigen Rücktritt gegeben. Für das 90-köpfige Parlament stellt das im Vergleich zu anderen Legislaturen eine unterdurchschnittliche Quote dar. Mit dem wahlbedingten Wechsel in den Nationalrat von Florence Brenzikofer Ende 2019, dem Rückzug von Meret Franke und dem jetzigen Rücktritt von Csontos weisen die Grünen die höchste Mutationsquote auf. Bei der FDP löste Robert Vogt Jürg Vogt ab, bei der EVP folgte Thomas Buser auf Sara Fritz. Doch die Amtszeitguillotine könnte in den folgenden Monaten diese Quote noch in die Höhe schnellen lassen.