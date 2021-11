Landrat Baselland muss sich für die Individualbesteuerung stark machen Gegen den Widerstand von Regierung, SVP, CVP/GLP und EVP überweist das Baselbieter Parlament eine entsprechende Standesinitiative, um auf nationaler Ebene den Druck zu erhöhen. Bojan Stula 04.11.2021, 15.32 Uhr

Wie sollen Ehepaare künftig am gerechtesten besteuert werden? Darüber gingen die Meinungen im Baselbieter Landrat weit auseinander. Symbolbild: Hanspeter Bärtschi

Der vehementeste Widerstand kam von der Baselbieter EVP: Landrätin Andrea Heger legte in einem mehrminütigen Exkurs dar, wieso aus Sicht ihrer Partei die Unterstützung der Individualbesteuerung nicht infrage komme. Es seien noch andere Lösungen denkbar wie das Splitting, die nicht einen solchen Mehraufwand für die Steuerbehörden und die Ehepaare bedeuten würden. So müssten sich künftig individuell besteuerte Eheleute bei jedem Abzugsposten überlegen, bei wem von beiden der Steuereffekt höher ausfallen könnte. Auf die Steuerbehörden käme ihrerseits auf einen Schlag «ein Riesenhaufen zusätzlicher Steuererklärungen» zu, was bloss die Administration aufbliese.