Landrat Baselland spricht massiv mehr Geld für Coronahärtefallhilfe an Unternehmen Das Kantonsparlament reagiert auf die Ankündigung des Bundesrates, die Härtefallhilfe auf 5 Milliarden Franken zu verdoppeln. Baselland zieht mit und erhöht die Gelder auf total 132,25 Millionen Franken. Davon trägt der Kanton 43,5 Millionen Franken. Michael Nittnaus 28.01.2021, 12.02 Uhr

Die Coronakrise trifft viele Branchen hart. Ihnen allen soll nun noch besser geholfen werden. Michel Canonica

Ein bisschen stolz ist Anton Lauber schon: «Wir sind mittlerweile so schnell, dass wir schon vor den eidgenössischen Entscheiden bereit sind», hielt der Baselbieter Finanzdirektor an der Landratssitzung von heute Donnerstag fest. Tatsächlich krempelte die Regierung kurzfristig die Vorlage zur KMU-Coronahärtefallhilfe 2.0 um, die heute traktandiert war. Da der Bundesrat am Mittwoch angekündigt hat, die Bundeshilfe von 2,5 auf 5 Milliarden Franken zu verdoppeln, beantragte die Baselbieter Regierung dem Landrat, auch die kantonalen Gelder entsprechend zu erhöhen. Dies noch bevor die eidgenössischen Räte den Bundesratsentscheid beraten konnten. Lauber zeigte sich aber überzeugt, dass dies nur Formsache sein wird.