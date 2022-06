Baselland: Neues Gremium prüft Richter vor Wahl durch Landrat

Landrat Bei Richterwahlen wird den Baselbieter Parteien ein neues Gremium vor die Nase gesetzt Die Regierung muss ein neues «Wahlvorbereitungsgremium» ermöglichen, das künftig Richter-Vorschläge der Fraktionen prüft. Heute werden Kandidaturen meist durchgewinkt. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 16.06.2022, 17.13 Uhr

Der Landrat wählt die Richterinnen und Richter der verschiedenen Gerichte – hier das Strafgericht in Muttenz. Archiv: Juri Junkov

Ob Annette Meyer López und Silvia Schweizer an diesem Donnerstagmorgen nervös waren, ist nicht überliefert. Grund dazu hatten die beiden Kandidatinnen für die Ersatzwahl von Strafgerichtspräsidentin Irène Laeuchli nicht. Meistens nickt der Landrat den Vorschlag der Fraktion, die gemäss Parteienstärke Anspruch auf den frei werdenden Gerichtssitz hat, einfach ab. Und so war es auch dieses Mal beim Vorschlag der FDP: Erst beim vorherigen Traktandum hatte der Landrat einstimmig dafür gesorgt, dass bei den Strafgerichtspräsidien neu auch Teilzeitpensen möglich sind. In stiller Wahl gewählt dürfen sich Meyer López und Schweizer das Präsidium nun hälftig teilen.

Gremium kann Richterkandidatur zur Ablehnung empfehlen

Dieses Wahlprozedere für Richterinnen und Richter des Kantons-, des Straf-, des Steuer- und Enteignungs-, des Zivilkreis- sowie des Jugendgerichts wird sich allerdings bald ändern. Noch am gleichen Morgen fand eine Motion von FDP-Landrat Marc Schinzel eine knappe Mehrheit. FDP, SP und Mitte/GLP sorgten für 41 Ja- gegen 35 Nein-Stimmen bei fünf Enthaltungen. Die Baselbieter Regierung muss nun die gesetzlichen Grundlagen schaffen, dass ein neues «Wahlvorbereitungsgremium» die bestehenden Wahlabläufe ergänzt.

Dieses Gremium bekommt einiges an Macht: Heute bestimmt jene Partei eine Kandidatur und lässt sie durch die eigene Fraktion prüfen, die aufgrund des Parteienproporzes an der Reihe ist. So will es ein 2013 abgeschlossenes Gentlemen’s Agreement. Die anderen Fraktionen können jeweils zehnminütige Hearings durchführen, danach entscheidet die Landratsmehrheit. Das neue Gremium soll nun zwischen Fraktion und Landrat aktiv werden. Es prüft die Kandidatur. Fällt die Prüfung negativ aus, wird der Partei empfohlen, eine andere Kandidatur vorzuschlagen. Bleibt die Partei dabei, empfiehlt das Gremium dem Landrat die Ablehnung.

Werden Richterwahlen nun noch stärker politisiert?

Bei Grünen/EVP und SVP stiess diese Veränderung auf heftigen, wenn auch erfolglosen Widerstand. Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr kritisiert Schinzels Vorschlag, das Gremium mit je einem Fraktionsvertreter der Mitglieder der Justiz- und Sicherheitskommission (JSK) zu bestücken:

«Ich habe mit mehreren Kantonsgerichtspräsidenten geredet, und sie sehen die Gefahr einer zusätzlichen Politisierung der Richterwahlen.»

Auch befürchtet er, dass am Ende alles Juristen über die Wahl von Juristen entscheiden könnten.

SVP-Landrat Dominique Erhart – selbst Anwalt – bezeichnete das Vorhaben gar als «Sündenfall», der eventuell der Verfassung widerspreche und «Blindflug ohne Mehrwert». Marco Agostini (Grüne) brachte die Skepsis vieler auf den Punkt: «Wo sind bitte die Fakten, die Beispiele, die zeigen, dass es bisher schlecht läuft?»

Negative Beispiele werden nicht beim Namen genannt

In der Landratsdebatte hatte darauf niemand eine Antwort. Im Anschluss konnte die bz aber mit Motionär Schinzel reden: «Wir sind diskret und würden nie öffentlich über bestimmte Richter oder Kandidaten reden», so der Jurist.

«Aber es gibt Fälle, die ich – und nicht nur ich – im Kopf habe, bei denen ich gerne genauer hingeschaut hätte.»

In der Praxis reichten jedoch die zehn minütigen Hearings nicht aus, oder man nehme auf die vorschlagende Fraktion Rücksicht. Ein Gremium hätte mehr Zeit.

Schinzel betont, dass die Regierung in der Umsetzung Spielraum habe. So seien JSK-Mitglieder nur eine Möglichkeit, und auch Juristen müssten es keine sein. Nicht mehr in Betracht gezogen wird aber, dass eine unabhängige, spezialisierte Firma das Assessment übernimmt.

