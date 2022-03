Landrat Der Chilchacher von Tenniken sorgt für politische Nachwehen Die Sissacher Landrätin Laura Grazioli stört sich an der Strategie der Stiftung Kirchengut und hat deshalb einen Vorstoss eingereicht. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Die Grünfläche Chilchacher, im Hintergrund Kirche und Friedhof. Kenneth Nars (Tenniken, 1. Februar 2022)

Das Verdikt an der Tenniker Gemeindeversammlung vom 8. Februar war glasklar: Mit 92 Ja- gegen 4 Nein-Stimmen und bei einer Enthaltung sprach sich der Souverän dafür aus, dass die gut 11'000 Quadratmeter grosse Pfarrmatte Chilchacher grün bleibt.

Deren Eigentümerin, die Stiftung Kirchengut Baselland, wollte das Grundstück von der Zone für öffentliche Werke und Anlagen in eine Wohn- und Geschäftszone überführen lassen. Der Plan: Das Land wäre im Baurecht an einen Investor abgegeben worden, um darauf eine Überbauung zu realisieren.

Muss allenfalls Dekret angepasst werden?

Bei Grünen-Landrätin Laura Grazioli hat die über dreijährige Auseinandersetzung um den Chilchacher diverse Fragen aufgeworfen, die sie in einem Postulat an die Regierung richtet. «Die Stiftung Kirchengut scheint sich bei ihrer Strategie nicht nach den raumplanerischen Auflagen richten zu müssen», schreibt die Sissacherin in ihrem Vorstoss.

Laura Grazioli, Landrätin der Grünen aus Sissach. zvg

Tenniken selbst habe noch genügend Baulandreserven für ein moderates Wachstum durch Verdichtung. Die Überbauung hätte eine Bevölkerungszunahme von über 15 Prozent für das Dorf bedeuten können und wäre nicht im Einklang mit der kantonalen Strategie zum ländlichen Raum gewesen.

«Im Fall Chilchacher wurden seitens der Stiftung Kirchengut unqualifizierte Aussagen zu unrealistisch hohen Entschädigungssummen gemacht, welche im Falle einer Nicht-Einzonung des strittigen Landes auf die Gemeinde Tenniken hätten zukommen können», kritisiert Grazioli. Dies sei problematisch, weil damit auf «gravierende Weise» in die öffentliche Debatte und den Entscheidungsfreiraum der Gemeinde eingegriffen worden sei.

Für die Landrätin aus Sissach stellt sich die Frage, welchen Prinzipien die Stiftung verpflichtet ist und wie deren Einhaltung durch die öffentliche Hand überprüft wird. Gemäss Laura Grazioli ist zudem das Dekret der Stiftung Kirchengut bezüglich Unterhalt der Kirchengebäude in der Praxis für die Kirchgemeinden nicht tragbar. Letztere müssen die Gebäude mit immer kleiner werdenden finanziellen Mitteln unterhalten und dabei die Vorgaben des Denkmalschutzes erfüllen.

Schon einmal Thema im Kantonsparlament

Die Grünen-Politikerin beauftragt mit ihrem Postulat die Regierung, zu prüfen und zu berichten, wie der Fall Chilchacher in Retrospektive beurteilt wird, welche Erkenntnisse dieser für den Kanton brachte und welche Konsequenzen daraus gezogen werden.

Grazioli will ebenfalls wissen, welches Verhältnis der Kanton zur Strategie der Stiftung Kirchengut hat, insbesondere zu Bautätigkeit, Gewinnoptimierung sowie generellem Umgang mit kirchlichen Gebäuden und übrigen Vermögenswerten.

Die Oberbaselbieterin fragt weiter: «Welche Anpassungen am Dekret zur Stiftung Kirchengut müssten vorgenommen werden, damit die Stiftung ihren Auftrag im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen – insbesondere Raumplanungsgesetz – ausführen kann?»

Bereits im Oktober 2019 wurde die damalige Landrätin und heutige Nationalrätin Florence Brenzikofer (Grüne) wegen des Chilchachers und der Stiftung Kirchengut mit einer Interpellation vorstellig. Aus der Antwort der Regierung geht hervor, dass die Stiftung Kirchengut eine öffentlich-rechtliche Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit ist und der Regierungsrat die Stiftungsaufsicht ausübt.

