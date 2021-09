Landrat Der König ist tot, es lebe der König: Wie der neue GPK-Preesi den Vorgänger vergessen macht Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Baselbieter Landrates war neun Jahre lang Hanspeter Weibels Königreich. Der SVP-Landrat herrschte mit harter Hand. Vor knapp einem Jahr hat Parteikollege Florian Spiegel übernommen – und führte die Demokratie ein. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Zwei SVP-Landräte, zwei Führungsstile: Hanspeter Weibel (l.) und Florian Spiegel, Nachfolger als Präsident der Geschäftsprüfungskommission. Bild: zVg

Die Behauptung, SVP-Landrat Hanspeter Weibel habe die Geschäftsprüfungskommission (GPK) als Präsident nicht geführt, sondern beherrscht, dürfte selbst bei Bürgerlichen auf wenig Widerspruch stossen. Zu dominant war der Bottminger in seiner über neunjährigen Regentschaft. Je länger sie andauerte, desto lauter wurde die Kritik an Weibels Führungsstil. Ein Putschversuch wurde aber wegen Aussichtslosigkeit bei den Kommissionswahlen 2019 abgebrochen.

«Eigenbrötler» Weibel zog selbst die Notbremse

Im Herbst 2020 dann der Knall: Weibel verkündete seinen Rücktritt als GPK-Präsident und -Mitglied. «Das war schlau von ihm. Er ist halt ein Fuchs und wusste, wann er nicht mehr viel bewirken konnte», sagt GPK-Mitglied Linard Candreia (SP) rückblickend. Zuvor hatte die neue rot-grüne Kommissionsmehrheit ins GPK-Handbuch geschrieben, dass alle Mitglieder auf demselben Wissensstand gehalten werden. «Hanspeter Weibel war ein Eigenbrötler und machte nicht immer transparent, was er vorhatte», so Candreia, der seit 2015 mit ihm zusammenarbeitete.

Zu sagen, dass Weibels Nachfolger Florian Spiegel als Heilsbringer gesehen wurde, als er im November 2020 als relativer Landrat-Frischling das Präsidium übernahm, wäre falsch. So sagt GPK-Mitglied Lotti Stokar (Grüne):

«Ich konnte ihn nicht gut einschätzen, schliesslich kam er aus derselben Partei und hätte unter dem Einfluss Weibels stehen können.»

Doch der 32-jährige Allschwiler überrascht. «Er ist unvoreingenommen, behandelt alle Kommissionsmitglieder gleich und nimmt jeden ernst», so Candreias Fazit nach zehn Monaten unter Spiegel. Die Hierarchien seien nun deutlich flacher, wodurch sich vor allem die amtsälteren Mitglieder wohlerfühlen würden. Das bestätigt Stokar: «Der Präsident ist nun einer von vielen, und so sollte es in der GPK sein.»

Sogar die SVP sieht die neue Linie Spiegels positiv

Doch nicht nur die Ratslinke stellt Veränderungen fest. SVP-Fraktionspräsident Peter Riebli, selbst seit 2015 in der GPK, sagt:

«Es gibt Unterschiede im Führungsverhalten und in der Kommunikation. Ich muss sagen, Florian Spiegel macht das wirklich sehr gut.»

Riebli stellt fest, dass Spiegel versucht, alle früher einzubinden, und man sich dadurch besser mitgenommen fühlt. Auch führe er die fünf Subkommissionen an einer längeren Leine.

Und wie erlebt es Spiegel selber? «Ich befürchtete zuerst, dass Vorbehalte da sein könnten wegen meines Vorgängers, aber auch, weil ich so jung bin. Doch ich spürte sofort den Rückhalt.» Er sei überzeugt, dass es der Arbeit in der GPK helfe, wenn sich die Mitglieder wohlfühlen und er sich nicht mehr Rechte herausnehme als der Rest:

«Wir diskutieren trotzdem hart, aber auf Augenhöhe.»

Bei allem Lob für Spiegel bricht Riebli doch noch eine Lanze für Weibel: «Seine Hartnäckigkeit war auch eine Qualität. Und mit seiner jahrelangen Erfahrung hatte er ein Sensorium entwickelt, bei welchen Themen man ganz genau hinschauen muss – noch ehe die Probleme da sind.» Aber, so Riebli, dies dürfe man nach kaum einem Jahr von Spiegel gar noch nicht verlangen.