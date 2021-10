Baselbieter Sozialhilfereform: So läuft die Debatte im Landrat

Landrat Der Showdown beginnt: So debattiert der Landrat über die Sozialhilfereform Das Baselbieter Parlament berät heute Donnerstag in erster Lesung, ob es unter anderem neue Motivationszuschüsse und einen Langzeitabzug in der Sozialhilfe geben soll. Die bz berichtet laufend. Michael Nittnaus und Bojan Stula 21.10.2021, 15.12 Uhr

Im Landrat in Liestal steht heute die grosse Sozialhilfedebatte an. Nicole Nars-Zimmer

Die Teilrevision des Baselbieter Sozialhilfegesetzes hat seit der Lancierung der «Motion Riebli» 2017 einen langen Weg hinter sich. Auch wenn die Vorlage von Finanzdirektor Anton Lauber als hart erkämpfter Kompromiss gesehen werden kann, spaltet sie die politischen Lager weiterhin. In der ersten Lesung von heute Donnerstagnachmittag wird deshalb eine spannende Grundsatzdebatte erwartet - und es wird sich wohl abzeichnen, dass eine Volksabstimmung über das gewichtige Geschäft unvermeidbar ist, wie die bz bereits in der grossen Vorschau vom Mittwoch schrieb:

Es stellen sich mehrere Fragen: Tritt der Landrat überhaupt auf die Vorlage ein oder versuchen die Grünen, es gleich als erstes an die Regierung zur Überarbeitung zurückzuweisen? Schafft es die SP, den Langzeitabzug von 40 Franken pro Monat, wenn jemand länger als zwei Jahre sozialhilfeabhängig war, aus dem Gesetz zu streichen? Und wenn nicht, unterstützen SVP und FDP die Lauber-Vorlage tatsächlich, obwohl das neue Gesetz unter dem Strich wegen der neuen Zuschussmöglichkeiten sogar Mehrkosten auslöst? Für Spannung ist gesorgt.

Grüne stellen Antrag auf Nichteintreten

Finanzkommissions-Vizepräsident Stefan Degen (FDP) erinnert zu Beginn der Debatte, dass sich die Fiko in sechs Sitzungen intensiv mit der Vorlage auseinandergesetzt habe. Die Diskussionen in der Kommission drehte sich laut Degen hauptsächlich um die Einführung des Langzeitabzugs. Im Rahmen der Kommissionsberatung wurde zahlreiche Anträge diskutiert und mehrere Änderungen an der Vorlage vorgenommen.

Zum Auftakt der Eintretensdebatte stellt Mirjam Würth die SP-Position klar: «Es geht darum, den Menschen in Not endlich wieder eine faire Chance auf Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu geben.» Der Arbeitsmarkt habe sich inzwischen derart verändert, dass ein solcher Einstieg heute eben nicht mehr möglich sei. Wenn die Chance auf Reintegration bestünde, würden die Langzeitarbeitslosen diese noch so gerne ergreifen.

Würth stellt klar: Die SP werde nicht auf dem Buckel der Schwächsten die Massnahme des pauschalen Langzeitabzugs unterstützen. Diese Menschen hätten alle den grössten Wunsch, sich wieder zu integrieren.

«Mit dem pauschalen Langzeitabzug wird ihnen aber unterstellt, dass sie sich drücken wollen. Dabei können sie nicht, und deshalb benötigen sie unsere Unterstützung. Unsere rote Linie ist dieser Langzeitabzug. Alle Verbesserungen wiegen die Stigmatisierung durch den pauschalen Langzeitabzug nicht auf.»

In der Detailberatung, kündigt Würth an, wird darum die SP den Antrag auf Streichung des Langzeitabzugs stellen.

Klaus Kirchmayr (Grüne) begründet als nächster Redner den Antrag seiner Fraktion auf Nicht-Eintreten. Dafür nennt er drei Hauptgründe: In politischer Sicht erinnert er an die letzte Legislatur. Die «Motion Riebli» habe nationale Wellen geworfen, da die SVP-Forderung einen Tabubruch darstellte, die Skos-Grundlinien infrage zu stellen. Sie wurde aber nur dank der bürgerlichen Mehrheit ganz knapp im Landrat angenommen. Nach der letzten Wahl hätten sich indes die Stärkeverhältnisse im Parlament geändert. Die heutige Wählerschaft würde diese Verschärfung der Sozialhilfe nicht mehr goutieren.

Zweitens würden die angeblichen Verbesserungen der jetzigen Vorlage von den Fachpersonen an der Sozialhilfefront stark in Zweifel gezogen. Grüne/EVP glauben laut Kirchmayr nicht daran, dass der Zielwert von jährlich 200 Sozialhilfe-Empfängern weniger durch diese Gesetzänderung erreicht werden kann.

Und drittens werde die Gesetzänderung zweifellos zu Mehrkosten führen, die aber nicht bei den Sozialhilfeempfängern ankommt. Der Grünen-Sprecher folgert:

«Wir sprechen für weniger Sozialhilfe mehr Geld. Das soll mir mal einer erklären. Wir müssen die Übung jetzt beenden, anstatt einen Riesen-Bürokratieaufbau durchzuspielen.»

Nach den Voten von linker Seite erfolgt nun der Gegenschlag der befürwortenden Fraktionen. Im Namen der SVP bestätigt Ermando Imondi, dass die SVP beim Zustandekommen der jetzigen Vorlage viele Abstriche hätte machen müssen

