Landrat «Fall Halili» allein reichte nicht: Einbürgerungen bleiben im Baselbiet Sache der Bürgerversammlung Es war knapp, aber am Ende setzten sich jene Kräfte im Landrat durch, welche die Macht einzubürgern, nicht der Exekutive überlassen wollen. Der «Fall Halili» stellte sich dabei für die Befürworter einer Veränderung als kontraproduktiv heraus. Michael Nittnaus 11.02.2021, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer Schweizer werden will, muss fast überall in Baselland weiterhin vor die Bürgergemeindeversammlung.

Symbolbild: Archiv

Thomas Noack sollte recht behalten: «Der Entscheid wird haarscharf ausfallen», hatte der SP-Landrat der bz vor zwei Tagen gesagt. Heute Donnerstag machten im Landrat drei Stimmen den Unterschied: Mit 44 zu 41 bei einer Enthaltung lehnte das Plenum es ab, dass künftig in Baselland zwingend der Bürger- oder Gemeinderat, also die Exekutive, über Einbürgerungen befindet. Wie bisher bleibt es in den allermeisten Gemeinden Sache der Legislative, konkret der Bürgergemeindeversammlungen.

Die Regierung muss das heutige System nicht einmal einer unverbindlichen Prüfung unterziehen. Denn Noack scheiterte mit seinem Vorstoss, obwohl er die verbindliche Motion vor der Abstimmung noch in ein Postulat abschwächte. «Das hat mich schon etwas überrascht», sagte er im Anschluss an die Landratssitzung im Basler Kongresszentrum zur bz. Denn neben der grossmehrheitlichen Unterstützung von SP und Grünen/EVP rechnete der Bubendörfer zumindest beim Postulat mit den Stimmen der CVP/GLP-Fraktion. Schliesslich hatte dies Fraktionssprecher Markus Dudler zuvor angekündigt.

Wegen eines Einzelfalls nicht die bewährte Praxis ändern

Wo genau die fehlenden Stimmen am Ende liegen blieben, wird erst das Abstimmungsprotokoll in ein paar Tagen zeigen. Auf Nachfrage bestätigten aber unter anderem die CVPler Pascal Ryf und Marc Scherrer, dass sie das Anliegen ablehnten. Die lange und teils emotional geführte Debatte machte aber sowieso klar, dass Noacks Forderung einen schweren Stand haben würde. Auch Redner aus dem rot-grünen Lager stellten fest, dass die heutige Praxis in den allermeisten Fällen reibungslos und fair abläuft. Gleich mehrere berichteten von ihrer eigenen Einbürgerung, so etwa Tania Cucè (SP) oder Marco Agostini (Grüne):

«Die Unterstützung der Bürgergemeindeversammlung zu spüren, hat mir vor 15 Jahren sehr geholfen»,

sagte Agostini. In einem waren sich allerdings alle im Saal einig: Wie die Bürgergemeindeversammlung Bubendorf Ende 2019 mit Hamdi Halili umsprang und ihm ohne rechtsgenügliche Begründung die Einbürgerung bereits zum zweiten Mal verweigerte, sei nicht akzeptabel. «Was dort abgelaufen ist, geht natürlich überhaupt nicht», sagte etwa Jurist Marc Schinzel (FDP, Binningen).

Wie Noack befürchtet hatte, wurde der «Fall Halili» aber als extremer Einzelfall abgetan. «Das war unschön, doch deswegen dürfen wir nicht alle Bürgergemeindeversammlungen in Sippenhaft nehmen», forderte FDPler Balz Stückelberger in seiner Funktion als Fraktionssprecher. Er selber legte als Einzelstimme zwar ein Ja ein, doch blieb er die bürgerliche Ausnahme. Wie erwartet argumentierte die SVP am schärfsten: «Wegen eines einzelnen Verfahrens, das zudem vor Kantonsgericht hängig ist, darf man doch nicht ein jahrzehntelang eingespieltes Vorgehen verändern. Das wäre ein Eingriff in grundlegende demokratische Rechte», so Sprecher Dominique Erhart.

In Bubendorf war der Bürgerrat selbst Teil des Problems

Der «Fall Halili» gereichte dem Anliegen Noacks noch aus weiteren Gründen zum Nachteil: «Dort hat ja eben gerade auch der Bürgerrat Fehler gemacht und nicht nur die Versammlung», argumentierte Agostini und erinnerte daran, dass der Bubendörfer Bürgerrat der Versammlung die Einbürgerung Halilis nicht zur Annahme empfohlen hatte, obwohl dieser alle sachlichen Kriterien erfüllt hatte. Wenn also gemäss Noacks Forderung künftig der Bürgerrat allein entscheiden könnte, hätte es in Bubendorf dennoch Probleme gegeben.

Zudem zeigt der «Fall Halili» für viele Landräte, dass das heutige System mit seinen Rekurs- und Interventionsmöglichkeiten funktioniert. Schliesslich griff der Baselbieter Regierungsrat ein und forderte den Bürgerrat auf, Halili sofort einzubürgern, wogegen das Gremium wiederum Beschwerde beim Kantonsgericht einlegte. Das überzeugte. Auch der Fakt, dass Bürgergemeindeversammlungen im Baselbiet schon heute Einbürgerungen an den Bürgerrat delegieren können, sprach gegen einen neuen Zwang. Und der Verband der Bürgergemeinden selbst möchte die Macht auch nicht zur Exekutive verschieben. Da nützte es auch nichts mehr, dass SP-Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer für die Motion warb, indem sie auf Bundesentscheide verwies:

«Das Bundesgericht bezeichnete es schon als ‹höchst fragwürdig›, dass Bürgergemeindeversammlungen zuständig sind.»

Fast zur Randnotiz verkam am Ende, dass auch GLP-Landrat Yves Krebs direkt im Anschluss an Noack trotz flammendem Appell mit seinem Vorstoss scheiterte, die finale Zustimmung zu einer Einbürgerung dem Landrat wegzunehmen und sie der vorberatenden Petitionskommission zu überlassen. In Sachen Einbürgerungen wird sich in Baselland also so schnell nichts ändern - trotz anerkannter Schwächen beim Verfahren.