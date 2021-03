Landrat Gratis-U-Abo für alle, keine Verbrenner-Autos ab 2027: Baselbieter Grüne/EVP bekämpfen mit 32 Vorstössen CO2 Es ist ein riesiges Vorstosspaket, mit dem die Fraktion der Grünen/EVP dem Kanton Baselland beim Erreichen der Klimaziele Beine machen will. Doch selbst der Partner SP ist nicht nur begeistert. Michael Nittnaus 23.03.2021, 19.42 Uhr

Geht es nach den Grünen, muss bald kein Baselbieter mehr für den regionalen öV bezahlen. Das U-Abo soll für alle gratis werden.

Bild: Archiv/Nicole Nars-Zimmer